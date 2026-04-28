رئيس الموساد: حصلنا على معلومات قيمة من داخل إيران

أكد رئيس جهاز ، أن عمليات الجهاز اخترقت الحدود في ولبنان وحصلت على معلومات قيمة.



كما شدد برنياع في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء على أن الجهاز "حقق إنجازات استخباراتية استراتيجية وتكتيكية في صميم أسرار العدو الأكثر حساسية، وأظهر قدرات عملياتية جديدة ورائدة وغير مسبوقة داخل دول الأهداف".

كذلك أكد "التحوّل في نمط عمل الموساد، إذ جرى تحويله إلى جهاز هجومي وفعّال في زمن الحرب، بعدما كان يركّز في السابق على النشاط السري بين الحروب". ورأى أن "هذا التحول تجلّى في العمليات ضد إيران ولبنان، واستند من بين أمور أخرى إلى إنشاء وحدات جديدة وقدرات مخصّصة خلال السنوات الأخيرة، فضلًا عن تبنّي تقنيات متقدمة والابتكار على مختلف مستويات العمل"، وفق تعبيره.