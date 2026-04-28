عربي-دولي

تطرّق إلى تحطيم تمثال المسيح في جنوب لبنان... رئيس الأركان الإسرائيليّ يُوجّه تحذيراً إلى جنوده

تطرّق إلى تحطيم تمثال المسيح في جنوب لبنان... رئيس الأركان الإسرائيليّ يُوجّه تحذيراً إلى جنوده
تطرّق إلى تحطيم تمثال المسيح في جنوب لبنان... رئيس الأركان الإسرائيليّ يُوجّه تحذيراً إلى جنوده
حدد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير "خطوطًا حمراء" لجنود الجيش جاء في طليعتها جرائم النهب في ميدان القتال، وترويج معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإدخال مدنيين القواعد العسكرية، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
 
وخلال مؤتمر عقده، اليوم الثلاثاء، لكبار قادة الجيش الإسرائيلي، بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أشار زامير إلى "ظاهرة النهب في مناطق القتال"، قائلًا إنها "تعد أمرًا مشينًا، يسيء إلى سمعة الجيش الإسرائيلي بأكمله. وفي حال وقوع مثل هذه الحوادث، سنجري تحقيقًا فيها، ولن نتجاهلها".

وأصدر زامير تعليماته بتقديم كل قائد كتيبة تقريرًا مفصلًا عن وضع وحدته في هذا الشأن، عبر التسلسل القيادي وصولًا إلى هيئة الأركان العامة، في غضون أسبوع.

وأوضح: "سنجمع كل التقارير في وحدة مخصصة ضمن شعبة شؤون الأفراد، وفي حال ثبوت ارتكاب جرائم نهب، ستتولى الشرطة العسكرية التحقيق في الأمر جنائيًا".
 
وأقر زامير بأن "هناك تآكلا مستمرا في قيم الجيش الإسرائيلي"، مؤكدا: "يجب ألا نتخلى عن قيمنا، أو نتنازل عن معاييرنا"، كما دعا القادة إلى "وضع حدود واضحة، والتعامل مع الأحداث الاستثنائية بحزم".

وأضاف متسائلًا: "هل هذه الصورة التي تريدونها لجيشنا؟ هذا تمرد على قيم الجيش الإسرائيلي".

وتطرق زامير إلى واقعة تحطيم تمثال المسيح في قرية جنوب لبنان، مؤكدًا أن هذا الحدث يضر بقيم الجيش وروحه، وفق تعبيره.

إلى ذلك، أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي "الحظر التام لإدخال مدنيين في القواعد العسكرية ومناطق القتال، أو حتى دخول الضباط والجنود غير المصرح لهم"، موضحًا أن هذا "توجيه ملزم لا يقبل التأويل"، وذلك في أعقاب الدخول المفرط للمدنيين الذين يعتقدون أن لهم الحق في دخول جنوب لبنان.
 
ولفت زامير إلى استخدام الجنود وسائل التواصل الاجتماعي، قائلًا: "لن يستخدم أفراد الجيش الإسرائيلي، النظاميون والاحتياطيون، وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة لنشر رسائل مثيرة للجدل أو للترويج لأنفسهم".

وشدد بالقول: "هذا خط أحمر لا يجوز تجاوزه، ومن يتجاوزه سيُعاقب تأديبيًا. الزي العسكري الذي نرتديه رمز للمكان الذي نخدم فيه وقيمنا، لذا لا ينبغي لنا استخدامه دون مسؤولية"، وفق تعبيره.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد تحطيم تمثال المسيح في جنوب لبنان... هذا ما قاله نتنياهو
lebanon 24
Lebanon24
28/04/2026 18:30:07 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: مستمرون في العمل على إنشاء منطقة دفاعية في جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
28/04/2026 18:30:07 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: سننهي المعركة فقط بعد أن نوجه ضربة قاصمة لإيران وحزب الله
lebanon 24
Lebanon24
28/04/2026 18:30:07 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: نضرب بقوة في عمق لبنان وسنعزز السيطرة في جنوبه
lebanon 24
Lebanon24
28/04/2026 18:30:07 Lebanon 24 Lebanon 24

