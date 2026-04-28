عشية عيد العمال… توقيفات تهزّ الشارع التركي

أوقفت السلطات حوالى 40 شخصاً في إسطنبول، من بينهم صحافيون ونقابيون وشخصيات معارضة، عشية يوم العمال العالمي في الأول من أيار، الذي تفرض الشرطة إجراءات أمنية مشددة خلاله.

وأفادت نيابة إسطنبول العامة، بأن أوامر توقيف وتفتيش صدرت بحق 62 شخصاً، 46 منهم "مرشحون لتنفيذ هجمات"، مشيرة إلى أن 39 من بين الـ46 أوقفوا في إسطنبول وكوجالي، حسب وكالة الصافة .

من جهتها ذكرت منظمة "أم أل أس أي" التركية المعنية بحرية الصحافة والقانون أن الشرطة نفذت مداهمات استهدفت منزل محامٍ ومقار صحف معارضة هي " " و"يني ديموقراسي".

وبحسب المحامي سرهت الذي فُتش منزله، فقد "قدمت له وثائق توقيف تتعلق بـ46 شخصاً"، وفق بيان صادر عن المنظمة، وقالت "نظراً إلى أن هذه القضية خاضعة للسرية لـ24 ساعة، فرضت قيود على حق الوصول إلى المحامين".