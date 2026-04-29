ساعر يكشف سبب مهاجمة طهران.. اليكم ما قاله

كشف جدعون ساعر السبب وراء خوض حرب ضد بمشاركة أواخر فبراير الماضي.



فقد أوضح ساعر خلال اجتماع مع أعضاء من جمعية "أصدقاء الليكود " أن طهران لم تستأنف تخصيب اليورانيوم منذ الهجوم الأميركي الإسرائيلي في يونيو من العام الماضي (2025)، خلافا لما كان الرئيس الأميركي قاله سابقاً.

إلا أن الوزير الإسرائيلي أكد أن تل أبيب اتخذت قرار الحرب في فبراير لأن الإيرانيين كانوا ينوون نقل برنامجهم إلى أعماق الأرض"، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" استناداً إلى تسجيلات من الاجتماع المذكور، الذي عقد أمس الثلاثاء.



وأضاف ساعر قائلاً إنه "قبل الحرب عزمت طهران على نقل برنامجها النووي إلى تحت الأرض، بحيث يصبح محصنا ضد أي هجوم أميركي إسرائيلي، لذلك كان علينا التحرك"



إلى ذلك، أشار إلى أن إسقاط النظام لم يكن من ضمن الأهداف، على عكس ما ألمح إليه مراراً ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عند بداية الحرب.

لكنه أكد في الوقت عينه أنه إذا سنحت الفرصة لتغيير النظام، فلا شك أن تل أبيب ستتحرك لتحقيق ذلك.



هذا وشدد على أن إيران باتت تعاني من خسائر إقتصادية كبيرة، لا يمكن التنبؤ بنتائجها.



أتت تلك التصريحات فيما قدمت إيران إلى الوسيط الباكستاني مقترحاً جديدا معدلاً نص على 3 مراحل، تبدأ بوقف الحرب مع شمانات دولية موثوقة، ورفع الحصار البحري الأميركي عن الموانئ وفتح مضيق هرمز، ثم الانتقال إلى التفاوض بشأن البرنامج النووي.



إلا أن إدارة الرئيس الأميركي لا تبدو ميالة إلى الموافقة على مثل هذا الاقتراح، لا سيما أنها تتمسك منذ ما قبل بدء الحرب بحل المسألة النووية، مع منع إيران من حق تخصيب اليورانيوم.