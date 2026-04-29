تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ساعر يكشف سبب مهاجمة طهران.. اليكم ما قاله

Lebanon 24
29-04-2026 | 01:05
A-
A+
ساعر يكشف سبب مهاجمة طهران.. اليكم ما قاله
ساعر يكشف سبب مهاجمة طهران.. اليكم ما قاله photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر السبب وراء خوض حرب ضد إيران بمشاركة الولايات المتحدة أواخر فبراير الماضي.

فقد أوضح ساعر خلال اجتماع مع أعضاء من جمعية "أصدقاء الليكود الأميركيين" أن طهران لم تستأنف تخصيب اليورانيوم منذ الهجوم الأميركي الإسرائيلي في يونيو من العام الماضي (2025)، خلافا لما كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قاله سابقاً.
إلا أن الوزير الإسرائيلي أكد أن تل أبيب اتخذت قرار الحرب في فبراير لأن الإيرانيين كانوا ينوون نقل برنامجهم النووي إلى أعماق الأرض"، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" استناداً إلى تسجيلات من الاجتماع المذكور، الذي عقد أمس الثلاثاء.

وأضاف ساعر قائلاً إنه "قبل الحرب عزمت طهران على نقل برنامجها النووي إلى تحت الأرض، بحيث يصبح محصنا ضد أي هجوم أميركي إسرائيلي، لذلك كان علينا التحرك"

إلى ذلك، أشار إلى أن إسقاط النظام الإيراني لم يكن من ضمن الأهداف، على عكس ما ألمح إليه مراراً ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عند بداية الحرب.
لكنه أكد في الوقت عينه أنه إذا سنحت الفرصة لتغيير النظام، فلا شك أن تل أبيب ستتحرك لتحقيق ذلك.

هذا وشدد على أن إيران باتت تعاني من خسائر إقتصادية كبيرة، لا يمكن التنبؤ بنتائجها.

أتت تلك التصريحات فيما قدمت إيران إلى الوسيط الباكستاني مقترحاً جديدا معدلاً نص على 3 مراحل، تبدأ بوقف الحرب مع شمانات دولية موثوقة، ورفع الحصار البحري الأميركي عن الموانئ الإيرانية وفتح مضيق هرمز، ثم الانتقال إلى التفاوض بشأن البرنامج النووي.

إلا أن إدارة الرئيس الأميركي لا تبدو ميالة إلى الموافقة على مثل هذا الاقتراح، لا سيما أنها تتمسك منذ ما قبل بدء الحرب بحل المسألة النووية، مع منع إيران من حق تخصيب اليورانيوم.
Advertisement
رئيس الوزراء الإسرائيلي

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

دونالد ترامب

الأميركيين

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24