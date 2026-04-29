مع بدء محاكمة عاطف نجيب.. ماذا قالت والدة أول طفل سوري قتل في الثورة؟

بعد أيام قليلة على بدء محاكمة عاطف العميد السابق في بالعاصمة ، أكدت سميرة إلهامي، والدة الطفل حمزة الذي قضى تحت التعذيب عام 2011، إن محاكمة نجيب خطوة أولى على طريق تحقيق العدالة، مبينة أنها تنتظر محاسبة أيضاً.

كما أضافت الأم المكلومة تعليقاً على أول محاكمة علنية لنجيب أمام ذوي ضحاياه، بتهمة ارتكاب انتهاكات ضد المدنيين بمحافظة درعا (جنوب البلاد)، والذي كان حمزة أحدهم، أن رؤية نجيب وهو يحاكم "شفى غليلنا بعض الشيء"، وفق ما نقلت وكالة .



أما عن تفاصيل اليوم الذي استلمت فيه عائلتها جثمان حمزة بعد وفاته تحت التعذيب، فقالت إلهامي إنها دخلت في حالة "صدمة شديدة" عند رؤيته .وأوضحت السيدة أن جسد ابنها كان يحمل آثار تعذيب بشكل واضح، لدرجة أنه أصبح غير قابل للتعرف عليه.



"جسده كان متورمًا"

وأردفت: "آثار التعذيب على جسد حمزة كانت توثّق كل شيء، عندما أحضروه لم أصدق أنه ابني. جسده ووجهه كان متورمًا بشكل جعله بسبب التعذيب".



كما تابعت قائلة: "رؤيته بتلك الحالة كانت صدمة لا توصف بالكلمات، رأيت بعيني ما فعلوه بابني". وأكدت الأم المكلومة أنه لم يكن هناك أي مبرر لقتل ابنها، مشيرة إلى أن قوات النظام لم ترحم أحدا حتى الأطفال.

إلى ذلك، أشارت إلى أن حمزة كان مثل باقي الأطفال، خرج للقاء أصدقائه و"ذنبه الوحيد أنه كان مع أصدقائه" عندما اعتقلته قوات النظام.



كذلك شددت على "مدى وحشية وقسوة أزلام" نظام ، مردفة "هؤلاء لا يمكن أن يكونوا بشرا، فمن لديه ذرة إنسانية لا يمكن أن يعذب طفلا بهذا الشكل القاسي".



وبشأن محاكمة نجيب، أحد المسؤولين البارزين في درعا خلال الفترة التي قتل فيها حمزة تحت التعذيب، قالت السيدة إنها شاهدت عبر شاشة التلفاز لحظات المحاكمة العلنية الأولى.وطالبت بعدم إفلات قتلة حمزة ومسؤولي النظام من العقاب، مؤكدة أن "السلام الحقيقي لا يتحقق إلا بمحاسبة المسؤولين".وأوضحت أن محاكمة نجيب خففت قليلا من ألمها، وأعربت عن شعورها ببعض الارتياح، واستدركت: "لكن هذا ليس علاجا كاملا لجراحنا".

وتابعت: "الفرحة الكبرى والحقيقية تكتمل عندما ينال رأس الأفعى بشار الأسد، وبقية المسؤولين عقابهم المستحق، وعلى الأقل الإعدام".