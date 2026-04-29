عربي-دولي

آخر تقرير إسرائيلي.. ماذا فعلت إيران بعد "وقف إطلاق النار" مع أميركا؟

Lebanon 24
29-04-2026 | 06:44
آخر تقرير إسرائيلي.. ماذا فعلت إيران بعد وقف إطلاق النار مع أميركا؟
قال موقع "نتسيف" الإسرائيلي أن إيران عززت مخزونها من الذخيرة والسلاح عقب إعلان وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة وإسرائيل، في خطوة تهدف إلى رفع قدراتها الدفاعية.

وذكر التقرير أنَّ تعزيز القدرات العسكرية الإيرانية ركَّز على محورين رئيسين: إعادة سلاسل الإمداد والتموين العسكرية خلال الهدنة، واستئناف بناء القدرات ذاتها بشكل مستقل.

ونقل التقرير عن مصادر في تل أبيب تأكيدها تمكن إيران خلال الهدنة من استخراج وإعادة استخدام نحو 100 منصة إطلاق صواريخ كانت مدفونة في المخابئ والكهوف، مما رفع مخزونها من منصات الإطلاق إلى نحو 60%، قياسًا بمستواه قبل الحرب.

وتشمل ترسانة الأسلحة الإيرانية التي تم ترميمها حديثاً، مسيَّرات وصواريخ باليستية، لتمتلك إيران حالياً حوالى 40% من عدد المسيَّرات، التي كانت بحوزتها عشية الحرب؛ بالإضافة إلى منظومات دفاع جوي روسية.

وألمح الموقع إلى أن إيران كانت قد طلبت من روسيا منظومات الدفاعات الجوية S-400، لسد ثغرات دفاعية كشفتها الضربات الأمريكية والإسرائيلية.

كذلك، أشار إلى تلقي إيران شحنات من بيركلورات الصوديوم من الصين، وهي مادة أساسية لإنتاج الوقود الصلب للصواريخ الباليستية؛ بالإضافة إلى آلاف الصواريخ الروسية المحمولة على الكتف من طراز "فيربا"، وأخرى اعتراضية متطورة.

وعزت مصادر التقرير إلى إعادة التسلح الإيراني خلال الهدنة تداعيات وتأثيرات كبيرة على مسار الحرب، من بينها التأثير على جاهزية الولايات المتحدة، لا سيما وأن حرب إيران استهلكت آلاف الصواريخ الأميركية من طراز توماهوك، وباتريوت، وsm-3، مما أدى إلى استنزاف حاد لمخزون الذخيرة الأمريكية، وأضعف قدرتها على الاستعداد لصراعات أخرى محتملة مع روسيا أو الصين.

ولفت التقرير إلى أنه إذا صحت معلومات حصول إيران على منظومات دفاعية روسية من طراز S-400، وقام الحرس الثوري بنشرها، فقد تعيق بشكل كبير حرية العمليات الجوية لإسرائيل والولايات المتحدة في الأجواء الإيرانية، وتستدعي استخدام حرب إلكترونية أكثر تطوراً.

وخلص الموقع الإسرائيلي إلى أن إعادة تسلح الإيرانيين خلال فترة الهدنة، تضمن قدرة إيران على استعادة نحو 70% من ترسانتها الصاروخية بسرعة، واستمرار قدرتها على تهديد البنية التحتية الحيوية والسفن التجارية في مضيق هرمز حتى في جولات القتال المستقبلية. (إرم نيوز)

