عربي-دولي
آخر تقرير إسرائيلي.. ماذا فعلت إيران بعد "وقف إطلاق النار" مع أميركا؟
Lebanon 24
29-04-2026
|
06:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال موقع "نتسيف"
الإسرائيلي
أن
إيران
عززت مخزونها من الذخيرة والسلاح عقب إعلان وقف إطلاق النار مع
الولايات المتحدة
وإسرائيل، في خطوة تهدف إلى رفع قدراتها الدفاعية.
وذكر التقرير أنَّ تعزيز القدرات العسكرية
الإيرانية
ركَّز على محورين رئيسين: إعادة سلاسل الإمداد والتموين العسكرية خلال الهدنة، واستئناف بناء القدرات ذاتها بشكل مستقل.
ونقل التقرير عن مصادر في
تل أبيب
تأكيدها تمكن إيران خلال الهدنة من استخراج وإعادة استخدام نحو 100 منصة إطلاق صواريخ كانت مدفونة في المخابئ والكهوف، مما رفع مخزونها من منصات الإطلاق إلى نحو 60%، قياسًا بمستواه قبل الحرب.
وتشمل ترسانة الأسلحة الإيرانية التي تم ترميمها حديثاً، مسيَّرات وصواريخ باليستية، لتمتلك إيران حالياً حوالى 40% من عدد المسيَّرات، التي كانت بحوزتها عشية الحرب؛ بالإضافة إلى منظومات دفاع جوي روسية.
وألمح الموقع إلى أن إيران كانت قد طلبت من
روسيا
منظومات الدفاعات الجوية S-400، لسد ثغرات دفاعية كشفتها الضربات الأمريكية والإسرائيلية.
كذلك، أشار إلى تلقي إيران شحنات من بيركلورات الصوديوم من
الصين
، وهي مادة أساسية لإنتاج الوقود الصلب للصواريخ الباليستية؛ بالإضافة إلى آلاف الصواريخ الروسية المحمولة على الكتف من طراز "فيربا"، وأخرى اعتراضية متطورة.
وعزت مصادر التقرير إلى إعادة التسلح
الإيراني
خلال الهدنة تداعيات وتأثيرات كبيرة على مسار الحرب، من بينها التأثير على جاهزية الولايات المتحدة، لا سيما وأن حرب إيران استهلكت آلاف الصواريخ الأميركية من طراز توماهوك، وباتريوت، وsm-3، مما أدى إلى استنزاف حاد لمخزون الذخيرة الأمريكية، وأضعف قدرتها على الاستعداد لصراعات أخرى محتملة مع روسيا أو الصين.
ولفت التقرير إلى أنه إذا صحت معلومات حصول
إيران على
منظومات دفاعية روسية من طراز S-400، وقام الحرس الثوري بنشرها، فقد تعيق بشكل كبير حرية العمليات الجوية لإسرائيل والولايات المتحدة في الأجواء الإيرانية، وتستدعي استخدام حرب إلكترونية أكثر تطوراً.
وخلص الموقع الإسرائيلي إلى أن إعادة تسلح الإيرانيين خلال فترة الهدنة، تضمن قدرة إيران
على استعادة
نحو 70% من ترسانتها الصاروخية بسرعة، واستمرار قدرتها على تهديد البنية التحتية الحيوية والسفن التجارية في مضيق هرمز حتى في جولات القتال المستقبلية. (إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
هل فعلا طلبت أميركا وقف إطلاق النار مع إيران رسميا؟
Lebanon 24
هل فعلا طلبت أميركا وقف إطلاق النار مع إيران رسميا؟
29/04/2026 16:54:20
29/04/2026 16:54:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي يكشف: لماذا تريد إيران "شمول" لبنان بـ"وقف النار"؟
Lebanon 24
تقرير أميركي يكشف: لماذا تريد إيران "شمول" لبنان بـ"وقف النار"؟
29/04/2026 16:54:20
29/04/2026 16:54:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"أكسيوس": الولايات المتحدة لم توافق على تمديد وقف إطلاق النار مع إيران
Lebanon 24
"أكسيوس": الولايات المتحدة لم توافق على تمديد وقف إطلاق النار مع إيران
29/04/2026 16:54:20
29/04/2026 16:54:20
Lebanon 24
Lebanon 24
فانس: توقعنا أن تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل بعد وقف إطلاق النار لكنها لم تفعل
Lebanon 24
فانس: توقعنا أن تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل بعد وقف إطلاق النار لكنها لم تفعل
29/04/2026 16:54:20
29/04/2026 16:54:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
فوضى في إسبانيا بعد اقتحام مهاجرين سفارة غامبيا في مدريد
Lebanon 24
فوضى في إسبانيا بعد اقتحام مهاجرين سفارة غامبيا في مدريد
09:31 | 2026-04-29
29/04/2026 09:31:33
Lebanon 24
Lebanon 24
في سوريا... "وزيرٌ لدقيقة"!
Lebanon 24
في سوريا... "وزيرٌ لدقيقة"!
09:26 | 2026-04-29
29/04/2026 09:26:47
Lebanon 24
Lebanon 24
نقصٌ حادّ... لا دولارات في إسرائيل
Lebanon 24
نقصٌ حادّ... لا دولارات في إسرائيل
09:21 | 2026-04-29
29/04/2026 09:21:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة مضيق هرمز تعمّق الجدل داخل الولايات المتحدة
Lebanon 24
أزمة مضيق هرمز تعمّق الجدل داخل الولايات المتحدة
09:11 | 2026-04-29
29/04/2026 09:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باكستان تواصل وساطتها بين إيران والولايات المتحدة رغم الجمود
Lebanon 24
باكستان تواصل وساطتها بين إيران والولايات المتحدة رغم الجمود
09:02 | 2026-04-29
29/04/2026 09:02:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في المطار.. توقيف "سفير" واقتياده إلى الحجز؟
Lebanon 24
في المطار.. توقيف "سفير" واقتياده إلى الحجز؟
05:17 | 2026-04-29
29/04/2026 05:17:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أفيخاي أدرعي يُعلّق على تواصل تلميذة في مدرسة في الشويفات مع إسرائيل.. ماذا قال؟
Lebanon 24
أفيخاي أدرعي يُعلّق على تواصل تلميذة في مدرسة في الشويفات مع إسرائيل.. ماذا قال؟
10:36 | 2026-04-28
28/04/2026 10:36:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة وملكة جمال سابقة تُطلق للمرة الثالثة! (فيديو)
Lebanon 24
مذيعة وملكة جمال سابقة تُطلق للمرة الثالثة! (فيديو)
04:22 | 2026-04-29
29/04/2026 04:22:09
Lebanon 24
Lebanon 24
نُقلت إلى المستشفى.. تعرّض إعلامية شهيرة لحادث سير مروع (صورة)
Lebanon 24
نُقلت إلى المستشفى.. تعرّض إعلامية شهيرة لحادث سير مروع (صورة)
23:24 | 2026-04-28
28/04/2026 11:24:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم ممثلة لبنانيّة بأقرب الناس: صار عندي ملاك بالسماء (صورة)
Lebanon 24
الموت يُؤلم ممثلة لبنانيّة بأقرب الناس: صار عندي ملاك بالسماء (صورة)
06:13 | 2026-04-29
29/04/2026 06:13:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
09:31 | 2026-04-29
فوضى في إسبانيا بعد اقتحام مهاجرين سفارة غامبيا في مدريد
09:26 | 2026-04-29
في سوريا... "وزيرٌ لدقيقة"!
09:21 | 2026-04-29
نقصٌ حادّ... لا دولارات في إسرائيل
09:11 | 2026-04-29
أزمة مضيق هرمز تعمّق الجدل داخل الولايات المتحدة
09:02 | 2026-04-29
باكستان تواصل وساطتها بين إيران والولايات المتحدة رغم الجمود
08:53 | 2026-04-29
نتنياهو في واشنطن الأسبوع المُقبل للقاء ترامب؟
فيديو
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
Lebanon 24
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
02:35 | 2026-04-28
29/04/2026 16:54:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
Lebanon 24
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
03:57 | 2026-04-24
29/04/2026 16:54:20
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
04:50 | 2026-04-22
29/04/2026 16:54:20
Lebanon 24
Lebanon 24
