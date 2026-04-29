ضربة إقتصاديّة كبيرة... الريال الإيراني في أدنى مستوياته مقابل الدولار

سجلت العملة الوطنية الإيرانية اليوم أدنى مستوى لها مقابل الدولار.





وبلغ سعر تداول العملة في السوق الموازية نحو 1,80 مليون مقابل الدولار حسبما أفاد موقعا بونباست وآلان تشاند.

وعندما اندلعت الحرب قبل شهرين بلغ سعر الصرف 1,70 مليون ريال مقابل الدولار.





