نقصٌ حادّ... لا دولارات في إسرائيل

تواجه مكاتب الصرافة في نقصا حادا في العملات الأجنبية وخاصة الدولار على خلفية الزيادة التاريخية في سعر صرف الشيكل، واضطراب تدفق العملات الأجنبية.





وفي هذا السياق، ذكرت وكالة "نوفوستي"، أن العملة الوطنية "تواصل تعزيزها السريع مقابل الدولار"، مشيرة إلى انخفاص سعر صرف الدولار في السوق الموازية اليوم الأربعاء إلى 2.96 شيكل للدولار الواحد، وفي آخر مرة كان فيها سعر الدولار أقل من 3 شواكل في عام 1995.





وقال موظف في أحد مكاتب الصرافة: "لا يوجد دولارات في المخزون. أحيانا يبيع بعض السياح القلائل كمية صغيرة من الدولارات، لكن السكان المحليين يشترونها فورا". (روسيا اليوم)

Advertisement