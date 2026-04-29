متى ستبدأ فنلندا بتشغيل جسر "كرونوفوري"؟

افتتح رسمياً جسر كرونوفوري، المصمم خصيصاً للمشاة وراكبي الدراجات و"الترام" في ، على أن يبدأ تشغيله مطلع العام المقبل.



وبحسب ما نشره موقع "New "، يبلغ طول هذا 1.19 كيلومتر، وهو آخر جسور التاج الثلاثة التي تم بناؤها، ويربط ضواحي هلسنكي الشرقية بمركز المدينة.



ويتيح هذا الجسر لسكان تلك المناطق الوصول بسهولة إلى كافة مرافق المدينة، دون المساس بأسلوب حياتهم المرتبط ارتباطاً وثيقاً بقضاء الوقت في أحضان الطبيعة. (العربية)

