بعد انتشار قياسي استمر أكثر من 300 يوم.. أكبر حاملة طائرات في العالم تُغادر الشرق الأوسط

بعد انتشار قياسي استمر أكثر من 300 يوم، شمل المشاركة في الحرب على والقبض على ، تعود أكبر حاملة طائرات في العالم "يو إس إس ر " إلى خلال أيام.



وقال مسؤولان أميركيان تحدثا شريطة عدم هويتهما، الأربعاء، إن الحاملة ستغادر منطقة خلال الأيام المقبلة، متجهة إلى مينائها في ولاية فرجينيا، ومن المقرر أن تصل في منتصف المقبل.



وستتبقى في المنطقة حاملتا طائرات أميركيتان، هما "يو إس إس إتش دبليو بوش"، و"يو إس إس أبراهام لينكولن".



والأسبوع الماضي، وصلت حاملة الطائرات "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش" إلى المنطقة، مما كان يعني نشر 3 حاملات طائرات أميركية في الشرق الأوسط، وهو مستوى لم يسجل منذ عام 2003.



وحاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" موجودة في المنطقة منذ كانون الثاني الماضي، مع تصاعد التوترات مع إيران.





