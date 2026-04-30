وزير الحرب الأميركي: ترامب يقود مساعي لإبرام “اتفاق عظيم” مع إيران

أكد وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، أن الرئيس دونالد ترامب يقود مساعي لإبرام “اتفاق عظيم” مع إيران، في وقت تواصل فيه الإدارة الأمريكية تعزيز قدراتها العسكرية لمواجهة التحديات الأمنية.
وأوضح هيغسيث أن زيادة موازنة وزارة الدفاع (البنتاغون) تهدف إلى ضمان قدرة القوات الأميركية على التعامل مع “التهديدات المعقدة” التي تواجه الأمن القومي، مشيرًا إلى أن طلب ميزانية الدفاع للعام المقبل يعكس “إلحاح اللحظة الراهنة”.
وأضاف أن الولايات المتحدة تواجه تحديات متعددة، معتبرًا أن “أكبر خطر” يتمثل في ما وصفهم بـ”الديمقراطيين الانهزاميين” الذين يسعون، بحسب قوله، إلى تقويض الجهود الأميركية في مواجهة إيران.