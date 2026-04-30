وزير الحرب الأميركي: ترامب يقود مساعي لإبرام “اتفاق عظيم” مع إيران

أكد وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، أن الرئيس ترامب يقود مساعي لإبرام “اتفاق عظيم” مع ، في وقت تواصل فيه الإدارة تعزيز قدراتها العسكرية لمواجهة التحديات الأمنية.

وقال: فهمنا أن مهلة 60 يوما لموافقة الكونغرس على العملية العسكرية تتوقف خلال وقف إطلاق النار، و نقاتل من أجل النصر ونعمل وفق القانون والإيرانيون هم من يتعرضون للهزيمة الساحقة.

وأوضح هيغسيث أن زيادة موازنة (البنتاغون) تهدف إلى ضمان قدرة القوات الأميركية على التعامل مع “التهديدات المعقدة” التي تواجه الأمن القومي، مشيرًا إلى أن طلب ميزانية الدفاع للعام المقبل يعكس “إلحاح اللحظة الراهنة”.

وأضاف أن تواجه تحديات متعددة، معتبرًا أن “أكبر خطر” يتمثل في ما وصفهم بـ” الانهزاميين” الذين يسعون، بحسب قوله، إلى تقويض الجهود الأميركية في مواجهة إيران.