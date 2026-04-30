Advertisement
عربي-دولي
وثيقة سريّة للغاية عن الخميني... ماذا تضمّنت؟
Lebanon 24
30-04-2026
|
13:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "
روسيا اليوم
"، أنّ جهاز الاستخبارات
التركية
نشر وثيقة مصنفة "سريّة للغاية" بشأن قائد
الثورة
الإيرانية
الراحل الإمام روح الله الخميني تتعلق بمكوثه فترة من الوقت في أراضي
تركيا
.
وأضيفت الوثيقة إلى التقارير الاستخباراتية المنشورة على الموقع الإلكتروني لجهاز الاستخبارات
التركي
ضمن فئة "الوثائق".
وتتضمن الوثيقة أمرا مؤرخا في 11 تشرين الثاني 1964، موقعا من قبل رئيس جهاز
الأمن القومي
ضياء سليشيك، ومرسلا إلى المديرية المركزية في
اسطنبول
مع تصنيف "سري للغاية"، بشأن إقامة الخميني في تركيا برقابة من الاستخبارات في الفترة بين 4 تشرين الثاني عام 1964 و5 تشرين الثاني عام 1965.
وجاء في الوثيقة: "وصل الضيف
الإيراني
إلى تركيا، وتقرر أن تكون إقامته في مدينة بورصة، وستتولى مديرية دار بورصة ترتيب المنزل الذي سيقيم فيه الضيف، إلى جانب كافة الشؤون الأخرى المتعلقة به".
وأضافت الوثيقة: "أُرسلت التعليمات اللازمة، خطيا وشفهيا، إلى مديرية دار بورصة، وسيستخدم الاسم الحركي "بَلّي" في كافة المراسلات المشفرة وغيرها من المراسلات المتعلقة بالضيف". (روسيا اليوم)
Advertisement
Advertisement
