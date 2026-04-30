ترامب يلوّح بخفض قواته في أوروبا.. إيطاليا وإسبانيا على القائمة

وجاء موقف بعد يوم من إعلانه مراجعة الوجود العسكري الأميركي في . ورداً على سؤال في المكتب البيضوي حول إمكان اتخاذ خطوة مماثلة تجاه إسبانيا وإيطاليا، قال: "نعم، على الأرجح.. لمَ لا؟".وانتقد ترامب موقف روما ومدريد، قائلاً إن إيطاليا "لم تقدم أي مساعدة"، فيما وصف موقف إسبانيا بأنه "مروع للغاية"، في ظل الخلافات داخل بشأن الحرب مع إيران ومضيق هرمز.وكان ترامب قد أعلن، عبر منصته "تروث سوشيال"، أن تدرس خفض عديد قواتها في ألمانيا، على أن يُتخذ القرار خلال فترة قصيرة.وبحسب الأرقام الواردة، بلغ عدد القوات الأميركية المنتشرة في إيطاليا 12662 جندياً حتى 31 كانون الأول 2025، مقابل 3814 في إسبانيا، و36436 في ألمانيا.وسبق لترامب، خلال ولايتيه، أن لوّح أكثر من مرة بخفض الوجود العسكري الأميركي في ، ضمن انتقاداته المتكررة لحلفاء واشنطن في "الناتو".وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر متزايد بين الولايات المتحدة وعدد من حلفائها ، بسبب مواقفهم من الحرب مع إيران ومن المشاركة في الجهود الأميركية المرتبطة بمضيق هرمز.