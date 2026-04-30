عربي-دولي

ترامب يلوّح بخفض قواته في أوروبا.. إيطاليا وإسبانيا على القائمة

30-04-2026 | 23:09
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يدرس خفض عدد القوات الأميركية المنتشرة في إيطاليا وإسبانيا، على خلفية ما يراه تقاعساً من البلدين في دعم واشنطن خلال الحرب مع إيران

وجاء موقف ترامب بعد يوم من إعلانه مراجعة الوجود العسكري الأميركي في ألمانيا. ورداً على سؤال في المكتب البيضوي حول إمكان اتخاذ خطوة مماثلة تجاه إسبانيا وإيطاليا، قال: "نعم، على الأرجح.. لمَ لا؟". 

وانتقد ترامب موقف روما ومدريد، قائلاً إن إيطاليا "لم تقدم أي مساعدة"، فيما وصف موقف إسبانيا بأنه "مروع للغاية"، في ظل الخلافات داخل حلف شمال الأطلسي بشأن الحرب مع إيران ومضيق هرمز. 

وكان ترامب قد أعلن، عبر منصته "تروث سوشيال"، أن الولايات المتحدة تدرس خفض عديد قواتها في ألمانيا، على أن يُتخذ القرار خلال فترة قصيرة.

وبحسب الأرقام الواردة، بلغ عدد القوات الأميركية المنتشرة في إيطاليا 12662 جندياً حتى 31 كانون الأول 2025، مقابل 3814 في إسبانيا، و36436 في ألمانيا.

وسبق لترامب، خلال ولايتيه، أن لوّح أكثر من مرة بخفض الوجود العسكري الأميركي في أوروبا، ضمن انتقاداته المتكررة لحلفاء واشنطن في "الناتو".

وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر متزايد بين الولايات المتحدة وعدد من حلفائها الأوروبيين، بسبب مواقفهم من الحرب مع إيران ومن المشاركة في الجهود الأميركية المرتبطة بمضيق هرمز.
 
مواضيع ذات صلة
ترامب يلوّح بوقف تسليح أوكرانيا للضغط على أوروبا بشأن مضيق هرمز
مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب يدرس سحب بعض القوات الأميركية من أوروبا
كوبا تتحدى ضغوط ترامب.. وهافانا تلوّح بالمقاومة
وول ستريت جورنال عن مسؤول إيطالي: إيطاليا بدأت سحبا تدريجيا لقواتها من إقليم كردستان العراق
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-05-01
Lebanon24
03:03 | 2026-05-01
Lebanon24
03:00 | 2026-05-01
Lebanon24
02:44 | 2026-05-01
Lebanon24
02:40 | 2026-05-01
Lebanon24
02:15 | 2026-05-01
