واشنطن تعتبر مواجهة إيران "منتهية".. والكونغرس يسأل عن صلاحيات الحرب

30-04-2026 | 23:22
واشنطن تعتبر مواجهة إيران منتهية.. والكونغرس يسأل عن صلاحيات الحرب
قدمت الإدارة الأميركية قراءة جديدة لمسار المواجهة مع إيران، مع اقترابها من مهلة قانون صلاحيات الحرب التي تفرض العودة إلى الكونغرس بعد 60 يوماً من بدء العمليات العسكرية.
وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس دونالد ترامب، مساء الخميس، إن الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران، التي بدأت في شباط، "انتهت" لأسباب تتصل بقانون صلاحيات الحرب، بحسب وكالة "رويترز".
وأوضح المسؤول أن الطرفين اتفقا على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين بدأ الثلاثاء 7 نيسان، قبل أن يتم تمديده لاحقاً، مشيراً إلى أنه لم يحدث أي تبادل لإطلاق النار بين القوات الأميركية وإيران منذ ذلك التاريخ.
ويأتي هذا التفسير في وقت طلب فيه جمهوريون في مجلس الشيوخ من إدارة ترامب توضيح كيفية احتساب مهلة الـ60 يوماً بموجب قانون صلاحيات الحرب خلال الحملة العسكرية ضد إيران، وفق موقع "أكسيوس".
لكن وزير الدفاع بيت هيغسيث قدّم طرحاً مختلفاً خلال شهادته أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، إذ قال إن الساعة القانونية يمكن أن "تتوقف مؤقتاً أو كلياً" أثناء وقف إطلاق النار.
وبدا عدد من الجمهوريين منفتحين على هذا التفسير، بينهم السناتور تود يونغ، الذي قال إن الإدارة تركت لنفسها هامشاً للمناورة، مشيراً إلى انتظار توضيح رسمي منها.
من جانبه، قال السناتور جوش هاولي إنه يتوقع أن ترسل الإدارة إخطاراً رسمياً إلى الكونغرس، تحدد فيه موقفها من قانون صلاحيات الحرب، وما إذا كانت تحتاج إلى 30 يوماً إضافية أو لا ترى ضرورة لذلك.
في المقابل، رفض الديمقراطيون طرح هيغسيث. وقال السناتور تيم كين إن وقف إطلاق النار يعني توقف القصف، لكنه لا يلغي وجود أعمال عدائية، خصوصاً إذا كان الجيش الأميركي يفرض حصاراً على ما يدخل إلى إيران ويخرج منها.
وأضاف كين أن رد الإدارة يظهر إدراكها لوجود مشكلة مع مهلة الـ60 يوماً، ومحاولتها إيجاد مبرر قانوني للالتفاف عليها. (العين)
