رغم الحرب.. ترامب يفتح باب المونديال أمام إيران

قال الرئيس الأميركي إنه لا يعارض مشاركة في مباريات 2026 على الأراضي الأميركية، رغم الحرب بين البلدين.



وجاء موقف رداً على تصريحات الدولي جياني إنفانتينو، الذي أكد أن المنتخب سيشارك في المونديال وسيلعب مبارياته في .



وقال ترامب للصحافيين في المكتب البيضوي، لدى سؤاله عن موقف إنفانتينو: "إذا قال جاني ذلك فأنا لا أمانع". وأضاف: "أعتقد أنه يجب أن نتركهم يلعبون".



وكان إنفانتينو قد جدد، في افتتاح مؤتمر "الفيفا" يوم الخميس، التأكيد على مشاركة إيران في كأس العالم 2026، قائلاً: "بالطبع ستشارك إيران في كأس العالم 2026، وبالطبع ستلعب في الولايات المتحدة".

وأضاف: "السبب بسيط للغاية: علينا أن نتحد.. هذه مسؤوليتي، ومسؤوليتنا".



وكانت شكوك قد أثيرت حول مشاركة إيران بعد الحرب مع الولايات المتحدة، فيما طلب مبعوث للرئيس الأميركي استبعادها وإشراك إيطاليا بدلاً منها.



وغاب الوفد الإيراني عن مؤتمر "الفيفا"، بعدما عاد مسؤولون في الاتحاد الإيراني، بينهم رئيسه مهدي تاج، من مطار تورونتو، بسبب ما وصفته بأنه "تصرف غير مقبول" من سلطات الهجرة الكندية، رغم حيازتهم تأشيرات صالحة.



وذكرت وكالة " " أن اثنين من أعضاء الوفد كان بإمكانهما حضور المؤتمر، لكنهما اختارا عدم المشاركة بعد منع أحد أعضاء الوفد من دخول كندا.

