ترامب يصعّد ضد ميرتس: أداؤه سيئ

01-05-2026 | 00:21
ترامب يصعّد ضد ميرتس: أداؤه سيئ
واصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجومه على المستشار الألماني فريدريش ميرتس، معتبراً أن أداءه داخل بلاده "سيئ للغاية"، وداعياً إياه إلى تقليل تدخله في جهود واشنطن لمواجهة ما وصفه بالتهديد النووي الإيراني.

وكتب ترامب، الخميس، عبر منصة "تروث سوشال": "ينبغي لمستشار ألمانيا أن يقضي وقتا أطول في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث كان غير فعال على الإطلاق، وفي إصلاح أوضاع بلده المتدهورة، خصوصا في ملفي الهجرة والطاقة، ووقتا أقل في التدخل في شؤون أولئك الذين يتخلصون من التهديد النووي الإيراني، وبذلك يجعلون العالم، بما في ذلك ألمانيا، مكانا أكثر أمانا".

وجاء التصعيد بعد سجال بين ترامب وميرتس بشأن الحرب على إيران. وكان الرئيس الأميركي قد قال، الثلاثاء، إن المستشار الألماني "لا يعرف عما يتحدث"، رداً على تصريحات لميرتس اعتبر فيها أن الإيرانيين "يهينون" الولايات المتحدة في المحادثات الهادفة إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين.

وفي فعالية داخل المكتب البيضوي، الأربعاء، قال ترامب إن ميرتس يواجه مشكلات داخلية تتعلق بالطاقة والهجرة، وإنه فشل في المساهمة بحل الأزمة الأوكرانية.

وأضاف: "إنه يقوم بعمل سيئ للغاية. ولديه مشكلة كبيرة مع أوكرانيا، لأنهم غارقون في هذه الفوضى".

كما أعلن ترامب أن الولايات المتحدة تتجه إلى تقليص عدد قواتها في ألمانيا.

في المقابل، شدد ميرتس على أهمية الشراكة عبر الأطلسي، من دون أن يعلّق مباشرة على تصريحات ترامب بشأن خفض القوات. وقال إن برلين لا تزال على "اتصال قائم على الثقة" مع شركائها، مؤكداً استعدادها للمشاركة في مهمة عسكرية لإعادة فتح مضيق هرمز، إذا توافرت شروط محددة. (سكاي نيوز)
