عربي-دولي
مصافحة فاشلة على منصة "فيفا".. إنفانتينو أخفق في جمع الفلسطيني والإسرائيلي
Lebanon 24
01-05-2026
|
03:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحولت محاولة
رئيس الاتحاد
الدولي
لكرة القدم
جياني إنفانتينو إظهار لفتة مصالحة بين ممثلَي
فلسطين
وإسرائيل خلال مؤتمر فيفا في فانكوفر إلى مشهد متوتر، بعدما رفض رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب مصافحة
نائب رئيس
الاتحاد
الإسرائيلي
باسم الشيخ سليمان، وغادر الطرفان المنصة من دون صورة مشتركة أو مصافحة.
وبحسب ما نقلته تقارير من أجواء المؤتمر، دعا إنفانتينو المسؤولين الفلسطيني والإسرائيلي إلى الصعود إلى المنصة معاً، في محاولة لالتقاط صورة رمزية وإظهار رسالة تهدئة، إلا أن الرجوب أبدى انزعاجه وابتعد عن نظيره الإسرائيلي، قبل أن يقول: "نحن نعاني"، لتنتهي المحاولة سريعاً من دون نتيجة. وبعد ذلك حاول إنفانتينو تخفيف التوتر قائلاً: "دعونا نعمل معاً لمنح الأطفال الأمل".
وفي تصريحات لاحقة، قال الرجوب إن إنفانتينو تصرف بحسن نية، لكنه اعتبر أن الممثل الإسرائيلي "ليس الشريك المناسب"، قبل أن يجدد موقفه الداعي إلى فرض عقوبات على
إسرائيل
داخل فيفا، على خلفية ما يصفه الجانب الفلسطيني بانتهاكات لحقوق الإنسان، إضافة إلى اعتراضه المستمر على مشاركة أندية من
المستوطنات
في
الضفة الغربية
ضمن الدوري الإسرائيلي.
وتعكس الحادثة حجم التوتر السياسي الذي ما زال يطغى على المشهد الكروي بين الجانبين، حتى في المحافل الدولية الرياضية، في وقت يحاول فيه إنفانتينو الدفع بخطاب يقوم على أن كرة القدم يجب أن تبقى مساحة جامعة لا ساحة مواجهة إضافية.
مواضيع ذات صلة
هل أخفق ترامب في تحقيق "توازن النصر" في المواجهة مع إيران؟
Lebanon 24
هل أخفق ترامب في تحقيق "توازن النصر" في المواجهة مع إيران؟
01/05/2026 13:12:29
01/05/2026 13:12:29
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع لبناني- اسرائيلي على طاولة الخارجية الاميركية ولا مصافحة ولبنان طلب وقف النار اولا
Lebanon 24
اجتماع لبناني- اسرائيلي على طاولة الخارجية الاميركية ولا مصافحة ولبنان طلب وقف النار اولا
01/05/2026 13:12:29
01/05/2026 13:12:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشيوخ الأميركي" يخفق بوقف الدعم العسكري لإسرائيل
Lebanon 24
"الشيوخ الأميركي" يخفق بوقف الدعم العسكري لإسرائيل
01/05/2026 13:12:29
01/05/2026 13:12:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش نفذ محاولة اغتيال فاشلة أمس في بيروت استهدفت عنصرا في فيلق القدس
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش نفذ محاولة اغتيال فاشلة أمس في بيروت استهدفت عنصرا في فيلق القدس
01/05/2026 13:12:29
01/05/2026 13:12:29
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
عراقجي: "البنتاغون" يكذب بشأن كلفة "حرب إيران"
Lebanon 24
عراقجي: "البنتاغون" يكذب بشأن كلفة "حرب إيران"
05:57 | 2026-05-01
01/05/2026 05:57:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما انتظر الحكم لنصف قرن.. إعدام سجين في فلوريدا الأميركية
Lebanon 24
بعدما انتظر الحكم لنصف قرن.. إعدام سجين في فلوريدا الأميركية
05:44 | 2026-05-01
01/05/2026 05:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
خيار "الحسم" يقترب.. هل تنجح الوساطات في نزع فتيل الانفجار؟
Lebanon 24
خيار "الحسم" يقترب.. هل تنجح الوساطات في نزع فتيل الانفجار؟
05:38 | 2026-05-01
01/05/2026 05:38:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعيداً عن الغرب.. تقرير يكشف: سوريا تحصل "على النفط الروسي"
Lebanon 24
بعيداً عن الغرب.. تقرير يكشف: سوريا تحصل "على النفط الروسي"
05:33 | 2026-05-01
01/05/2026 05:33:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"National Interest" يكشف: هكذا يحافظ النظام الإيراني على سيطرته
Lebanon 24
تقرير لـ"National Interest" يكشف: هكذا يحافظ النظام الإيراني على سيطرته
05:30 | 2026-05-01
01/05/2026 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
ثلوج وأمطار طوفانية... هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الذي سيضرب لبنان
Lebanon 24
ثلوج وأمطار طوفانية... هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الذي سيضرب لبنان
14:15 | 2026-04-30
30/04/2026 02:15:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يملك فرصة إنهاء الحرب بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد
Lebanon 24
ترامب يملك فرصة إنهاء الحرب بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد
07:00 | 2026-04-30
30/04/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ دخل إلى بلدة لبنانيّة... ماذا طلب من السكان القيام به خلال مهلة ساعتين؟
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ دخل إلى بلدة لبنانيّة... ماذا طلب من السكان القيام به خلال مهلة ساعتين؟
11:08 | 2026-04-30
30/04/2026 11:08:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هجمات كبرى... موقع أميركيّ يكشف ما يُخطّط له ترامب في إيران
Lebanon 24
هجمات كبرى... موقع أميركيّ يكشف ما يُخطّط له ترامب في إيران
12:00 | 2026-04-30
30/04/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وثيقة سريّة للغاية عن الخميني... ماذا تضمّنت؟
Lebanon 24
وثيقة سريّة للغاية عن الخميني... ماذا تضمّنت؟
13:29 | 2026-04-30
30/04/2026 01:29:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
05:57 | 2026-05-01
عراقجي: "البنتاغون" يكذب بشأن كلفة "حرب إيران"
05:44 | 2026-05-01
بعدما انتظر الحكم لنصف قرن.. إعدام سجين في فلوريدا الأميركية
05:38 | 2026-05-01
خيار "الحسم" يقترب.. هل تنجح الوساطات في نزع فتيل الانفجار؟
05:33 | 2026-05-01
بعيداً عن الغرب.. تقرير يكشف: سوريا تحصل "على النفط الروسي"
05:30 | 2026-05-01
تقرير لـ"National Interest" يكشف: هكذا يحافظ النظام الإيراني على سيطرته
04:54 | 2026-05-01
اشتباكات في بلدة أسترالية.. إليكم ما حصل
فيديو
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
01/05/2026 13:12:29
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
01/05/2026 13:12:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
Lebanon 24
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
02:35 | 2026-04-28
01/05/2026 13:12:29
Lebanon 24
Lebanon 24
