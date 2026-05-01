8 آلاف قتيل في أسبوع واحد.. موسكو تنشر الحصيلة من الجبهة الأوكرانية

كشفت في تقريرها الأسبوعي الصادر اليوم الجمعة، عن تحقيق اختراقات ميدانية نوعية على جبهات القتال، مؤكدة بسط سيطرتها على 10 بلدات وتكبيد الجيش الأوكراني خسائر بشرية تجاوزت حاجز الـ 8 آلاف عسكري خلال سبعة أيام فقط.



وأفاد التقرير أن مجموعة قوات " " أحكمت قبضتها على بلدة "بوكاليانويه" بمقاطعة خاركيف، لتكون المركز السكني السادس الذي يسقط في قبضة هذه المجموعة خلال أسبوع، والبلدة العاشرة ضمن إجمالي التقدم الروسي الأخير.



وتزامن هذا التقدم مع تنفيذ سلسلة من الضربات المكثفة والجماعية باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى أُطلقت من الجو والبر والبحر. واستهدفت الهجمات البنية التحتية للطاقة والموانئ، ومراكز تجميع المسيرات الهجومية والزوارق الانتحارية، بالإضافة إلى تدمير نقاط انتشار "المرتزقة الأجانب" والتشكيلات .



أرقام الخسائر: نزيف بشري ومادي

بحسب الإحصاءات الروسية، توزع القتلى الأوكرانيون الذين بلغ عددهم 8010 جنود على مختلف المحاور، حيث سجلت جبهة "الوسط" أعلى معدل خسائر بأكثر من 2045 جندياً، تلتها جبهة "الشرق" بـ 1960 جندياً.



وعلى صعيد المعدات، شملت حصيلة الأسبوع تدمير:



2628 طائرة مسيرة معادية جرى إسقاطها.



14 زورقاً مسيراً دمرها أسطول .



53 قنبلة جوية موجهة وصواريخ من طراز "هيمارس".



الحصيلة الإجمالية منذ 2022

وضعت الروسية جردة شاملة لما وصفته بـ "تحطيم الآلة العسكرية الأوكرانية" منذ انطلاق العمليات، مشيرة إلى تدمير مئات الطائرات والمروحيات، وأكثر من 29 ألف دبابة ومدرعة، إضافة إلى ما يقارب 140 ألف طائرة مسيرة، في إشارة إلى حجم الاستنزاف الذي تعرضت له الترسانة الأوكرانية على مدار سنوات الصراع.

Advertisement