إنتهت المهلة.. "بوكو حرام" تهدد بذبح النساء والأطفال: "التفاوض سقط"!

أعلنت جماعة "بوكو حرام" انتهاء مهلة الـ72 ساعة الممنوحة للحكومة ، مهددة بالبدء الفوري في تصفية 416 امرأة وطفلاً اختطفتهم قبل شهر من ولاية " ".



وظهر متحدث باسم الجماعة في مقطع فيديو الجمعة، مؤكداً انهيار المفاوضات ورفضه لأي نقاش حول "الفدية"، قائلاً: "المال لا يعمينا.. لقد انتهى التفاوض".

وفي المقابل، طالب السيناتور علي ندومي الرئيس النيجيري باستئجار طائرات هجومية لإنقاذ المختطفين من مصيرهم المجهول.



وتشهد منذ مطلع 2026 تصعيداً دموياً؛ حيث قُتل واختطف أكثر من 900 شخص خلال نيسان الماضي فقط.

ورغم تهديدات الجماعة، أعلن الجيش النيجيري "تحييد" 201 إرهابي وإنقاذ 188 مختطفاً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، مؤكداً استمرار عملياته لتطهير جيوب الإرهاب في شرق البلاد.