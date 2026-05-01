حرب إيران تستنزف مخزون الذخائر وتهدد جاهزية واشنطن القتالية.. تقرير يكشف!

تفاقم الضغط العسكري مع تسجيل نضوب سريع في بعض أنواع الأسلحة، إذ أبلغ البنتاغون حلفاء، من بينهم إستونيا، بتأجيل تسليم أنظمة HIMARS بسبب أولوية الدعم العسكري المرتبط بالحرب على إيران، في خطوة تكررت رسائلها إلى دول أوروبية وآسيوية أخرى.

وفي السياق نفسه، نقلت الصحيفة عن جيري ماكجين، الخبير في الصناعات الدفاعية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، قوله إن هذا الاستنزاف السريع للذخائر يشكّل خطراً حقيقياً في سيناريوهات النزاعات المقبلة، مشيراً إلى أن العديد من المناورات العسكرية في مضيق تايوان أظهرت أن المخزونات الأساسية من الذخائر قد تنفد خلال أسبوعين فقط.

وبينما تسعى إلى رفع وتيرة الإنتاج، تؤكد شركات دفاعية كبرى، بينها "لوكهيد مارتن"، أن أي توسع فعلي في خطوط التصنيع لن ينطلق قبل تأمين التمويل اللازم من الكونغرس، ما يضع الخطط الموضوعة أمام عائق مالي وتأخيرات محتملة. (آرم نيوز)