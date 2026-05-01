حرب إيران تستنزف مخزون الذخائر وتهدد جاهزية واشنطن القتالية.. تقرير يكشف!

استنزفت الحرب على إيران
مخزون الذخائر الأميركية بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً، رغم إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب
عن خطط توسّع كبيرة بالتعاون مع كبرى شركات الصناعات الدفاعية، وفي مقدمتها "لوكهيد مارتن"، لزيادة إنتاج صواريخ باتريوت PAC-3 من 600 إلى 2000 صاروخ سنوياً، وصواريخ THAAD إلى أربعة أضعاف لتصل إلى نحو 400 صاروخ بدل 96.
ووصف ترامب
هذه المنظومات بأنها "متقدمة جداً" وستكون حاسمة في أي مواجهة محتملة مع الصين أو روسيا
، إلا أن التحدي الأساسي يبقى في تأمين التمويل اللازم.
ورغم هذه الخطط، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" أن وزارة الدفاع
الأميركية لم تحصل بعد على الدعم الكافي من الكونغرس، فيما تُقدَّر كلفة العمليات المرتبطة بالحرب على إيران بنحو 25 مليار دولار حتى الآن، مع توقعات بارتفاعها لاحقاً.
كما لجأ الجيش الأميركي إلى تحويل شحنات ذخائر كانت مخصصة للحلفاء نحو الشرق الأوسط
، ما انعكس تراجعاً في مستوى الجاهزية في كل من آسيا وأوروبا.
وخلال جلسات استماع حادة أمام لجنتي القوات المسلحة في الكونغرس يومي الأربعاء والخميس، شن وزير الحرب بيت هيغسيث هجوماً عنيفاً على الديمقراطيين وبعض الجمهوريين، معتبراً إياهم "الخصم الأكبر" حالياً، ووصف كلامهم بأنه "متهور وانهزامي" وأكثر خطراً على الولايات المتحدة
من إيران نفسها.
مواجهة حادة في الكونغرس
بحسب تقرير الصحيفة، كانت حدة هيغسيث واضحة لدرجة دفع رئيس اللجنة الجمهوري
مايك روجرز إلى التدخل بلطف لطلب المزيد من الاحترام من الوزير.
يضيف التقرير أن النائب أوستن سكوت حذر من أن مثل هذا "النهج العدائي" قد يعرض طلب الميزانية الضخم (1.45 تريليون دولار) للخطر، خاصة أن تمرير أي تمويل يحتاج إلى أصوات ديمقراطية.من جانبهم، أكد خبراء الدفاع أن الولايات المتحدة بعيدة كل البعد عن الاستعداد لـ"حرب كبرى".
وقال تود هاريسون من معهد أمريكان إنتربرايز: "إذا نفدت ذخائرنا بعد أسابيع قليلة من القتال ضد إيران، فكيف سنواجه روسيا والصين؟".
نضوب سريع للأسلحة
تفاقم الضغط العسكري مع تسجيل نضوب سريع في بعض أنواع الأسلحة، إذ أبلغ البنتاغون حلفاء، من بينهم إستونيا، بتأجيل تسليم أنظمة HIMARS بسبب أولوية الدعم العسكري المرتبط بالحرب على إيران، في خطوة تكررت رسائلها إلى دول أوروبية وآسيوية أخرى.
وفي السياق نفسه، نقلت الصحيفة عن جيري ماكجين، الخبير في الصناعات الدفاعية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، قوله إن هذا الاستنزاف السريع للذخائر يشكّل خطراً حقيقياً في سيناريوهات النزاعات المقبلة، مشيراً إلى أن العديد من المناورات العسكرية في مضيق تايوان أظهرت أن المخزونات الأساسية من الذخائر قد تنفد خلال أسبوعين فقط.
وبينما تسعى واشنطن إلى رفع وتيرة الإنتاج، تؤكد شركات دفاعية كبرى، بينها "لوكهيد مارتن"، أن أي توسع فعلي في خطوط التصنيع لن ينطلق قبل تأمين التمويل اللازم من الكونغرس، ما يضع الخطط الموضوعة أمام عائق مالي وتأخيرات محتملة. (آرم نيوز)