عربي-دولي

ترامب: إيران تريد التوصل إلى اتفاق لكنني لست راضيا

Lebanon 24
01-05-2026 | 12:44
ترامب: إيران تريد التوصل إلى اتفاق لكنني لست راضيا
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران تسعى للتوصل إلى اتفاق، لكنه غير راضٍ عن المقترحات المقدمة حتى الآن، مؤكدًا أن على طهران تقديم عرض “ملائم”. وأشار إلى وجود “فوضى وخلافات كبيرة” داخل القيادة الإيرانية، ما ينعكس على مسار المفاوضات الجارية.

وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة تواصل جهودها الدبلوماسية، بما في ذلك التواصل مع الجانب الباكستاني، لافتًا إلى أن الهدف هو تحقيق “انتصار كبير” وضمان الأمن.

كما عبّر عن عدم رضاه عن مواقف إيطاليا وإسبانيا، معتبرًا أنهما تتساهلان مع احتمال امتلاك إيران سلاحًا نوويًا، وهو أمر شدد على رفضه القاطع.

وفي الشق العسكري، أكد أن بلاده تمتلك كميات “غير مسبوقة” من الذخائر، مع إمكانية تعزيزها من مخزونات منتشرة حول العالم، مشيرًا إلى أن الحصار البحري المفروض على إيران “قوي للغاية”.

وفيما يتعلق بالإطار القانوني، قال ترامب إن مهلة الـ60 يومًا لإنهاء الأعمال العدائية “غير دستورية”، معتبرًا أن وقف إطلاق النار يمنح واشنطن وقتًا إضافيًا ضمن هذه المهلة، ومؤكدًا في الوقت نفسه أنه لا يعتزم طلب تفويض من الكونغرس للاستمرار في العمليات العسكرية.

