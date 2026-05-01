عراقجي: ندخل مفاوضات جديدة مع اميركا “بحسن نية”

01-05-2026 | 13:00
أعلنت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي أجرى سلسلة اتصالات مع نظرائه في عدد من دول المنطقة، شملت تركيا وقطر والسعودية ومصر والعراق وأذربيجان، لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية.

وأوضحت أن عراقجي أكد خلال هذه الاتصالات أن حالة عدم الاستقرار في المنطقة تعود إلى “عدوان الولايات المتحدة وإسرائيل”، مشيرًا إلى دخول جولة جديدة من المفاوضات بوساطة باكستان.

وأضاف أن إيران تشارك في هذه الجولة “بحسن نية” بهدف إنهاء الحرب، رغم ما وصفه بانعدام الثقة بواشنطن، مشددًا على استعداد طهران لمواصلة المسار الدبلوماسي في حال خفّفت الولايات المتحدة من خطابها التهديدي.

كما أعرب عراقجي عن تقديره للدور البنّاء الذي تقوم به بعض دول المنطقة في دعم الجهود الدبلوماسية، مثمنًا مساعيها للحيلولة دون تداعيات أي تصعيد عسكري جديد.

وأكد أن القوات الإيرانية على أهبة الاستعداد للرد بشكل شامل وحاسم على أي تهديد أو اعتداء، لافتًا إلى أنه أطلع وزراء الخارجية على أحدث مواقف ومبادرات إيران الرامية إلى إنهاء الحرب وإرساء السلام.

