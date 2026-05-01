عربي-دولي

زيلينسكي: تعديلات على نظام الخدمة العسكرية في أوكرانيا

Lebanon 24
01-05-2026 | 13:46
زيلينسكي: تعديلات على نظام الخدمة العسكرية في أوكرانيا
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة إن أوكرانيا بصدد إدخال تعديلات على نظام السلك العسكري تتيح التسريح التدريجي وزيادة رواتب جنود المشاة المشاركين في القتال على الجبهة.

وتخوض أوكرانيا منذ أربع سنوات حربا مع روسيا أرهقت جيشها الذي بات يعاني من نقص حاد في العديد، يقابله شبه انعدام للإقبال على التطوّع في السلك العسكري، وفق فرانس برس.

وأثارت جهود التجنيد الإجباري في خضم الحرب سخطا شعبيا وقوبلت بانتقادات حادة. 

وتدرس القيادة العسكرية في كييف أفكارا جديدة لجعل الخدمة أكثر جاذبية، في حين من المطروح إنهاء العقود غير المحدّدة المدة التي لا تحظى بشعبية.

وجاء في منشور لزيلينسكي على منصة للتواصل الاجتماعي: "اعتبارا من العام الحالي، سيصبح ممكنا التسريح التدريجي من الخدمة لمن تمّت تعبئتهم سابقا، وذلك استنادا إلى معايير زمنية واضحة".

ولم يوضح زيلينسكي ماهية المدة الزمنية التي سيكون من الممكن في نهايتها التسريح من الخدمة، كما لم يخض في أي تفاصيل على صلة بتعديل مدة الخدمة، وهي مسألة لم تُحسم بعد.

وقال إن رواتب جنود المشاة على الجبهة سترتفع لتراوح بين 250 ألفا و400 ألف هريفنيا (5700-9000 دولار) شهريا.

وبحسب الموقع الإلكتروني للجيش الأوكراني، يمكن راهنا لجنود المشاة أن يتقاضوا ما يصل إلى 170 ألف هريفنيا (3900 دولار) شهريا، إذا كانوا منتشرين على الجبهة أو خلف خطوط العدو لمدة 30 يوما.

أما الحد الأدنى للراتب الشهري للعناصر غير المقاتلة فسيرتفع إلى 30 ألف هريفنيا (700 دولار) بدلا من 20 ألف هريفنيا (500 دولار).

وأوضح زيلينسكي أن التفاصيل في صيغتها النهائية ستوضع هذا الشهر، على أن يبدأ تنفيذ التعديلات في حزيران المقبل.
 
