ماذا يعني إنسحاب القوّات الأميركيّة من ألمانيا؟

ذكر موقع " "، أنّ ⁠الألماني بوريس بيستوريوس، قال ردّاً على الإعلان عن خطط لسحب ‌5 آلاف جندي أميركي من ألمانيا، ‌إن ‌على الاضطلاع بدور أكبر في ما يتعلق بأمنهم.



وأكد بيستوريوس أن "ألمانيا ‌تسير ⁠على الطريق الصحيح" في هذا الصدد، مشيرا ⁠إلى ‌توسيع قواتها ⁠المسلحة "البوندسفير" وزيادة وتسريع شراء المعدات ⁠العسكرية إلى جانب تعزيز ⁠البنية التحتية.



وكان البنتاغون أعلن عن سحب نحو 5 آلاف جندي أميركي من ألمانيا خلال عام، في خطوة تأتي بعد أن أعرب الرئيس عن استيائه من المستشار الألماني بشأن موقف بلاده من حرب .



ومع تعثر الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية تفاوضية للنزاع، يوجه الرئيس الأميركي انتقادات لاذعة لحلفائه الأوروبيين التقليديين، متهما إياهم بالتقاعس عن دعم الحرب التي أطلقها ضدّ الجمهورية الإسلامية.



وبعد تهديد الاتحاد بفرض رسوم جمركية على السيارات، أشارت إدارة ترامب إلى أنها تعتزم سحب نحو 15 بالمئة من القوات الأميركية المتمركزة في ألمانيا والبالغ عددها حوالي 36 ألف جندي.



وكان دونالد ترامب قد أثار في الأيام الماضية إمكانية تقليص القوات العسكرية الأميركية المتمركزة في ألمانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، عقب تصريحات أدلى بها المستشار فريدريش ميرتس.



وكان المستشار الألماني قال الإثنين إن " يفتقرون بوضوح إلى استراتيجية" تجاه إيران، وأن طهران "تذل" القوة العظمى الأكبر في العالم.



ورد ترامب أن ميرتس "يعتقد أنه من المقبول أن تمتلك إيران سلاحا نوويا. إنه لا يعرف ما الذي يتحدث عنه".



ودعا ميرتس الخميس إلى "شراكة موثوقة بين ضفتي الأطلسي"، من دون رد مباشر على ترامب.



واستهدف دونالد ترامب، الجمعة، ألمانيا وصادراتها الكبيرة من السيارات بشكل غير مباشر، معلنا نيته رفع الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة إلى من الاتحاد الأوروبي إلى 25 بالمئة "الأسبوع المقبل".



ومنذ نهاية الحرب الباردة، انخفض الوجود الأميركي في ألمانيا بشكل ملحوظ، لكنه لا يزال ركيزة أساسية في السياسة الأمنية الألمانية، لا سيما في ظل تنامي التهديد الروسي منذ غزو أوكرانيا.



كما يوفر هذا الوجود الأميركي آلاف الوظائف والعقود للاقتصاد الألماني الذي يواجه صعوبات.



وقال العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي جاك ريد إن "تقليص وجودنا العسكري في أوروبا في وقت تواصل القوات الروسية هجومها المستميت على أوكرانيا ومضايقة حلفائنا في الناتو، يُعد هدية ثمينة لفلاديمير بوتين، ويشير إلى أن التزامات أميركا تجاه حلفائنا مرهونة بمزاج الرئيس".



إلى جانب ألمانيا، صرح ترامب الخميس أيضا بأنه قد يسحب قواته من إيطاليا وإسبانيا بسبب معارضتهما للحرب، قائلا للصحفيين في المكتب البيضاوي "لم تقدم إيطاليا لنا أي مساعدة، وكانت إسبانيا مريعة، مريعة للغاية". (سكاي نيوز)

