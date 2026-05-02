تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ماذا يعني إنسحاب القوّات الأميركيّة من ألمانيا؟

Lebanon 24
02-05-2026 | 06:00
A-
A+
ماذا يعني إنسحاب القوّات الأميركيّة من ألمانيا؟
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ وزير الدفاع ⁠الألماني بوريس بيستوريوس، قال ردّاً على الإعلان عن خطط لسحب ‌5 آلاف جندي أميركي من ألمانيا، ‌إن ‌على الأوروبيين الاضطلاع بدور أكبر في ما يتعلق بأمنهم.

 وأكد بيستوريوس أن "ألمانيا ‌تسير ⁠على الطريق الصحيح" في هذا الصدد، مشيرا ⁠إلى ‌توسيع قواتها ⁠المسلحة "البوندسفير" وزيادة وتسريع شراء المعدات ⁠العسكرية إلى جانب تعزيز ⁠البنية التحتية.
 
وكان البنتاغون أعلن عن سحب نحو 5 آلاف جندي أميركي من ألمانيا خلال عام، في خطوة تأتي بعد أن أعرب الرئيس دونالد ترامب عن استيائه من المستشار الألماني بشأن موقف بلاده من حرب إيران.

ومع تعثر الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية تفاوضية للنزاع، يوجه الرئيس الأميركي انتقادات لاذعة لحلفائه الأوروبيين التقليديين، متهما إياهم بالتقاعس عن دعم الحرب التي أطلقها ضدّ الجمهورية الإسلامية.

وبعد تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على السيارات، أشارت إدارة ترامب إلى أنها تعتزم سحب نحو 15 بالمئة من القوات الأميركية المتمركزة في ألمانيا والبالغ عددها حوالي 36 ألف جندي.
 
وكان دونالد ترامب قد أثار في الأيام الماضية إمكانية تقليص القوات العسكرية الأميركية المتمركزة في ألمانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، عقب تصريحات أدلى بها المستشار فريدريش ميرتس.

وكان المستشار الألماني قال الإثنين إن "الأميركيين يفتقرون بوضوح إلى استراتيجية" تجاه إيران، وأن طهران "تذل" القوة العظمى الأكبر في العالم.

ورد ترامب أن ميرتس "يعتقد أنه من المقبول أن تمتلك إيران سلاحا نوويا. إنه لا يعرف ما الذي يتحدث عنه".

ودعا ميرتس الخميس إلى "شراكة موثوقة بين ضفتي الأطلسي"، من دون رد مباشر على ترامب.
 
واستهدف دونالد ترامب، الجمعة، ألمانيا وصادراتها الكبيرة من السيارات بشكل غير مباشر، معلنا نيته رفع الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي إلى 25 بالمئة "الأسبوع المقبل".
 
ومنذ نهاية الحرب الباردة، انخفض الوجود الأميركي في ألمانيا بشكل ملحوظ، لكنه لا يزال ركيزة أساسية في السياسة الأمنية الألمانية، لا سيما في ظل تنامي التهديد الروسي منذ غزو أوكرانيا.

كما يوفر هذا الوجود الأميركي آلاف الوظائف والعقود للاقتصاد الألماني الذي يواجه صعوبات.

وقال العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي جاك ريد إن "تقليص وجودنا العسكري في أوروبا في وقت تواصل القوات الروسية هجومها المستميت على أوكرانيا ومضايقة حلفائنا في الناتو، يُعد هدية ثمينة لفلاديمير بوتين، ويشير إلى أن التزامات أميركا تجاه حلفائنا مرهونة بمزاج الرئيس".

إلى جانب ألمانيا، صرح ترامب الخميس أيضا بأنه قد يسحب قواته من إيطاليا وإسبانيا بسبب معارضتهما للحرب، قائلا للصحفيين في المكتب البيضاوي "لم تقدم إيطاليا لنا أي مساعدة، وكانت إسبانيا مريعة، مريعة للغاية". (سكاي نيوز)
Advertisement
الولايات المتحدة

دونالد ترامب

وزير الدفاع

الأميركيين

الأوروبيين

على الطريق

سكاي نيوز

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:46 | 2026-05-02
Lebanon24
07:34 | 2026-05-02
Lebanon24
07:27 | 2026-05-02
Lebanon24
07:20 | 2026-05-02
Lebanon24
07:00 | 2026-05-02
Lebanon24
06:59 | 2026-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24