في روسيا... حريق يقتل عائلة كاملة مكوّنة من 7 أفراد

اندلع حريق في منزل خاص في بلدة فيسوكِي التابعة لمدينة ميغيون في إقليم خانتي مانسي ذاتي الحكم في ، ما أدى إلى وفاة عائلة مكونة من7 أفراد، بينهم 4 أطفال.



وقال حاكم يوغرا روسلان كوخاروك في منشور عبر منصة " ": "في حريق ليلي في بلدة فيسوكي بمدينة ميغيون، لقيت عائلة من سبعة أفراد حتفها، من بينهم أربعة أطفال، ووفقا للبيانات الأولية، فإن سبب الحريق يعود إلى انتهاك متطلبات السلامة من الحرائق عند استخدام الأجهزة الكهربائية". (روسيا اليوم)

