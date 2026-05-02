عربي-دولي
"عملاء لإيران" يخترقون إسرائيل.. صحيفة في تل أبيب تعلن
Lebanon 24
02-05-2026
|
06:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت صحيفة "تايمز أوف
إسرائيل
" تقريراً جديداً تحدثت فيه عن زيادة عدد العملاء الإسرائيليين الذين يتجسسون لصالح
إيران
.
وذكرت الصحيفة إنه بعد السابع من تشرين الأول 2023، تمكنت إسرائيل من كشف عشرات الإسرائيليين الذين جندتهم إيران للتجسس لصالحها والقيام بأنشطة أمنية أخرى.
وقال التقرير إن "تزايد أعداد العملاء المزعومين لصالح إيران دفع
تل أبيب
إلى افتتاح جناح جديد لهم في سجن دامون بحيفا".
ونقل الموقع عن متحدث باسم
الشرطة الإسرائيلية
قوله إنه منذ السابع من تشرين الأول 2023 حتى الآن، ألقت سلطات
الاحتلال
القبض على 45 مشتبهاً به على الأقل في 25 قضية منفصلة، فيما أفاد مسؤول أمني بأنه تم توجيه اتهامات إلى 40 منهم.
من ناحيته، يعلق الخبير في الشأن
الإسرائيلي
الدكتور
إيهاب
جبارين على المسألة المطروح، موضحاً أنَّ "المال السهل والتآكل في مناعة الداخل الإسرائيلي من الأسباب التي ساهمت في هذه الزيادة".
وفي تصريح نقله موقع "عربي21"، قال جبارين: "أيضاً التحول الرقمي كان له دور، فبكل بساطة يمكن للاستخبارات
الإيرانية
استخدام هاتف ذكي وإنشاء حسابات وهمية للتواصل عبرها مع أفراد إسرائيليين لتجنيدهم".
وأكد أن "ظاهرة التجسس داخل الاحتلال قديمة، ولكن برزت أكثر بعد الحرب على غزة وإيران".
(عربي21)
مواضيع ذات صلة
هل سيبدأ التفاوض بين لبنان وإسرائيل؟ صحيفة في تل أبيب تعلن
Lebanon 24
هل سيبدأ التفاوض بين لبنان وإسرائيل؟ صحيفة في تل أبيب تعلن
02/05/2026 15:00:57
02/05/2026 15:00:57
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تحذر: هدنة واشنطن مع طهران تُقلق تل أبيب
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تحذر: هدنة واشنطن مع طهران تُقلق تل أبيب
02/05/2026 15:00:57
02/05/2026 15:00:57
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل.. صحيفة إسرائيلية: تل أبيب ستعاود قصف لبنان رغم "الهدنة"
Lebanon 24
عاجل.. صحيفة إسرائيلية: تل أبيب ستعاود قصف لبنان رغم "الهدنة"
02/05/2026 15:00:57
02/05/2026 15:00:57
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "تحذيرات حزب الله" للإسرائيليين.. ماذا قالت صحيفة من تل أبيب؟
Lebanon 24
عن "تحذيرات حزب الله" للإسرائيليين.. ماذا قالت صحيفة من تل أبيب؟
02/05/2026 15:00:57
02/05/2026 15:00:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الجيش الأميركي خسر تفوقه".. هذا ما قالته "نيويورك تايمز"
Lebanon 24
الجيش الأميركي خسر تفوقه".. هذا ما قالته "نيويورك تايمز"
07:46 | 2026-05-02
02/05/2026 07:46:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر.. اكتشاف بئر جديدة للغاز الطبيعي
Lebanon 24
مصر.. اكتشاف بئر جديدة للغاز الطبيعي
07:34 | 2026-05-02
02/05/2026 07:34:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إيراني: تجدد الحرب مع أميركا "أمرٌ وارد"
Lebanon 24
مسؤول إيراني: تجدد الحرب مع أميركا "أمرٌ وارد"
07:27 | 2026-05-02
02/05/2026 07:27:03
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران.. إعدام رجلين بتهمة التعامل مع إسرائيل
Lebanon 24
إيران.. إعدام رجلين بتهمة التعامل مع إسرائيل
07:20 | 2026-05-02
02/05/2026 07:20:33
Lebanon 24
Lebanon 24
في حربه على إيران.. كيف يخطط ترامب لفرض "شروطه"؟
Lebanon 24
في حربه على إيران.. كيف يخطط ترامب لفرض "شروطه"؟
07:00 | 2026-05-02
02/05/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
"منطقة بعيدة" تموّل "حزب الله".. ليست إيران وتقرير يحددها
Lebanon 24
"منطقة بعيدة" تموّل "حزب الله".. ليست إيران وتقرير يحددها
16:00 | 2026-05-01
01/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "اغتيال نعيم قاسم".. هذا آخر تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
عن "اغتيال نعيم قاسم".. هذا آخر تقرير إسرائيليّ
15:09 | 2026-05-01
01/05/2026 03:09:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما أصبحت أجمل "تيتا" لبنانية.. وصيفة ملكة جمال لبنان تكشف سر والدتها التي أصبحت "تريند"
Lebanon 24
بعدما أصبحت أجمل "تيتا" لبنانية.. وصيفة ملكة جمال لبنان تكشف سر والدتها التي أصبحت "تريند"
00:23 | 2026-05-02
02/05/2026 12:23:34
Lebanon 24
Lebanon 24
اللبنانية الأولى في زيارة حج إلى سيدة لورد... حضور متواضع وانساني
Lebanon 24
اللبنانية الأولى في زيارة حج إلى سيدة لورد... حضور متواضع وانساني
10:05 | 2026-05-01
01/05/2026 10:05:24
Lebanon 24
Lebanon 24
كم تبلغ تكلفة "طائرة حزب الله"؟ تقريرٌ أميركي يكشف السعر
Lebanon 24
كم تبلغ تكلفة "طائرة حزب الله"؟ تقريرٌ أميركي يكشف السعر
16:34 | 2026-05-01
01/05/2026 04:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
07:46 | 2026-05-02
الجيش الأميركي خسر تفوقه".. هذا ما قالته "نيويورك تايمز"
07:34 | 2026-05-02
مصر.. اكتشاف بئر جديدة للغاز الطبيعي
07:27 | 2026-05-02
مسؤول إيراني: تجدد الحرب مع أميركا "أمرٌ وارد"
07:20 | 2026-05-02
إيران.. إعدام رجلين بتهمة التعامل مع إسرائيل
07:00 | 2026-05-02
في حربه على إيران.. كيف يخطط ترامب لفرض "شروطه"؟
06:26 | 2026-05-02
في روسيا... حريق يقتل عائلة كاملة مكوّنة من 7 أفراد
فيديو
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
02/05/2026 15:00:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
02/05/2026 15:00:57
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
02/05/2026 15:00:57
Lebanon 24
Lebanon 24
