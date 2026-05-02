"عملاء لإيران" يخترقون إسرائيل.. صحيفة في تل أبيب تعلن

نشرت صحيفة "تايمز أوف " تقريراً جديداً تحدثت فيه عن زيادة عدد العملاء الإسرائيليين الذين يتجسسون لصالح .



وذكرت الصحيفة إنه بعد السابع من تشرين الأول 2023، تمكنت إسرائيل من كشف عشرات الإسرائيليين الذين جندتهم إيران للتجسس لصالحها والقيام بأنشطة أمنية أخرى.



وقال التقرير إن "تزايد أعداد العملاء المزعومين لصالح إيران دفع إلى افتتاح جناح جديد لهم في سجن دامون بحيفا".



ونقل الموقع عن متحدث باسم قوله إنه منذ السابع من تشرين الأول 2023 حتى الآن، ألقت سلطات القبض على 45 مشتبهاً به على الأقل في 25 قضية منفصلة، فيما أفاد مسؤول أمني بأنه تم توجيه اتهامات إلى 40 منهم.



من ناحيته، يعلق الخبير في الشأن الدكتور جبارين على المسألة المطروح، موضحاً أنَّ "المال السهل والتآكل في مناعة الداخل الإسرائيلي من الأسباب التي ساهمت في هذه الزيادة".



وفي تصريح نقله موقع "عربي21"، قال جبارين: "أيضاً التحول الرقمي كان له دور، فبكل بساطة يمكن للاستخبارات استخدام هاتف ذكي وإنشاء حسابات وهمية للتواصل عبرها مع أفراد إسرائيليين لتجنيدهم".



وأكد أن "ظاهرة التجسس داخل الاحتلال قديمة، ولكن برزت أكثر بعد الحرب على غزة وإيران". (عربي21)



