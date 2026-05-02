تعثر مفاوضات حماس وإسرائيل وسط غياب أي تقدم

قال مصدر دبلوماسي
غربي، مساء السبت، إن المحادثات بين إسرائيل
وحركة حماس
متوقفة منذ أسابيع، ولا يوجد أي تقدم حقيقي.
وبحسب قناة "i24NEWS"، زعم المصدر أن الطرفين يبدوان راضيين تمامًا عن الوضع الراهن.
ولفت إلى أنه "لا يوجد أي دور يُذكر لرئيس مجلس السلام
، نيكولاي ملادينوف
".
وقال المصدر: "ليس لدي أي فكرة عما يفعله مجلس السلام".
وفي وقت سابق السبت، أفادت تقارير في قطر بأن "حماس أنهت مرحلة التصويت في قطاع غزة
لانتخاب قيادة جديدة للمكتب السياسي، وذلك بعد عام ونصف من هجوم تشرين الأول عام 2023".
في غضون ذلك، صرح مسؤول كبير في هيئة الأركان العامة
للقناة ذاتها بأن "جولة أخرى من المفاوضات مع حماس أمر لا مفر منه؛ نظرًا لرفضها نزع سلاحها".
وتابع: "سنضطر إلى القيام بذلك بأنفسنا في ضوء عدم إحراز تقدم في المحادثات، تم إعادة ألوية المظليين إلى قطاع القيادة الجنوبية
، إلى جانب المقرات الرئيسة الهامة".