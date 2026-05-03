مسيرات أوكرانية استهدفت مختبرا في محطة زابوريجيا النووية

قالت ‌إن القوات شنت هجوما بطائرات مسيرة ⁠على مختبر في محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها ، لكن لم ‌ترد ⁠أنباء عن وقوع أضرار جسيمة أو إصابات. وذكرت ⁠أيضا أن المحطة تواصل عملياتها ⁠بشكل طبيعي.

وأبلغت محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي تسيطر عليها ‌ في ، اليوم الأحد بأن طائرة مسيرة ⁠استهدفت مختبر مراقبة الإشعاع الخارجي التابع لها.

ولم تبلغ المحطة عن وقوع إصابات، ولم يتضح بعد ما إذا كان الهجوم ألحق أضرارا بالمختبر، الذي يقع خارج ‌محيط ⁠كبرى محطات الطاقة النووية في .

وقال لوكالة الطاقة الذرية رافائيل جروسي ⁠إن فريقا تابعا للوكالة في الموقع طلب الوصول إلى المختبر، وأكد ⁠مجددا أن أي هجمات بالقرب من المواقع ⁠النووية يمكن أن تشكل مخاطر على السلامة النووية.