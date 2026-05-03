مسيرات أوكرانية استهدفت مختبرا في محطة زابوريجيا النووية

وأبلغت محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي تسيطر عليها روسيا في جنوب شرق أوكرانيا، الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الأحد بأن طائرة مسيرة استهدفت مختبر مراقبة الإشعاع الخارجي التابع لها.
ولم تبلغ المحطة عن وقوع إصابات، ولم يتضح بعد ما إذا كان الهجوم ألحق أضرارا بالمختبر، الذي يقع خارج محيط كبرى محطات الطاقة النووية في أوروبا.
وقال المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل جروسي إن فريقا تابعا للوكالة في الموقع طلب الوصول إلى المختبر، وأكد مجددا أن أي هجمات بالقرب من المواقع النووية يمكن أن تشكل مخاطر على السلامة النووية.