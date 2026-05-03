بكعكة منقوش عليها صورة لحبل مشنقة.. هكذا احتلفت زوجة بن غفير بعيد ميلاده

فجَّر وزير إيتمار بن غفير وزوجته آيلا أجواء جدل صاخب ، إثر استفزازهما الأوساط السياسية والأمنية خلال احتفال الوزير المتطرف بعيد ميلاده الخمسين، مساء أمس السبت.



وأفاد موقع "واللا" بأن بن غفير تراجع عن دعوة عدد كبير من ضباط الشرطة، وأوعز إلى المفوض العام داني ليفي، بإبلاغ الضباط خلال عطلة نهاية الأسبوع، بأن حضور الحفل يقتصر فقط على أعضاء القيادة للشرطة، وهو ما أثار موجة استنكار بين الضباط.



وخلال الاحتفالية، استفزت زوجة الوزير، آيلا، متابعي مقاطع الفيديو والصور المنقولة على مواقع التواصل، حين قدمت لزوجها هدية غير تقليدية: كعكة منقوش عليها صورة لحبل مشنقة؛ في إشارة واضحة إلى تمرير قانون إعدام الأسرى في السجون .



وكتبت آيلا على الكعكة: "تهانينا للوزير بن غفير، أحيانًا تتحقق الأحلام".



وعلَّق الموقع العبري على الفعالية بأنها "تقام في وقت تشهد فيه معدلات جرائم القتل في المناطق العربية داخل ، ارتفاعًا قياسيًا؛ كان آخرها مقتل شخصين في توقيت الحفل نفسه، أمس السبت، بمنطقة الرملة".



ولفت إلى أن إجمالي عدد القتلى في المناطق العربية، وصل منذ بداية العام الجاري إلى 98 قتيلًا، بينهم 8 نساء.

