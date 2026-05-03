وزير الخزانة الأميركي: لن أفاجأ إذا رأيت السفن تعبر هرمز
03-05-2026
|
11:32
فيما لا يزال مضيق هرمز شبه مغلق منذ أواخر شباط الماضي، بسبب التهديدات
الإيرانية
، أوضح
وزير الخزانة
الأميركي سكوت بيسنت أنه لن يتفاجأ إذا رأى مزيدا من السفن تعبر هذا الممر الملاحي الحيوي.
وأضاف بيسنت في تصريحات اليوم الأحد لشبكة "فوكس نيوز" أن
إيران
لا تحصل على الكثير مقابل محاولاتها فرض رسوم على السفن التي تعبر هرمز.
كما أكد أن أسعار الطاقة، التي تشهد حاليًا ارتفاعًا في ظل الحرب بين
الولايات المتحدة
وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، ستتراجع لاحقًا هذا العام. وأردف قائلاً:" أسعار
النفط
، بعد تجاوز هذه الحرب، ستكون أقل بكثير".
وكانت ما بين 125 و140 سفينة تعبر مضيق هرمز يومياً قبل تفجر الحرب في 28 شباط الماضي، لكن بيانات تتبع السفن من شركة (كبلر) وغيرها فضلا عن تحليل الأقمار الصناعية من (سينماكس)، أظهرت تراجع هذه الحركة بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية، في هذا الممر الحيوي الذي تمر عبره خمس شحنات
النفط والغاز
عالمياً.
فيما أدى هذا الإغلاق إلى تصاعد أسعار النفط عالمياً، وأثر بشكل كبير على عدد من
الدول الأوروبية
.
