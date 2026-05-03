لتعزيز العلاقات وتنسيق المواقف.. الشيباني في القاهرة

03-05-2026 | 11:38
التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، حيث بحثا تطورات الأوضاع في المنطقة ومسار العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف إزاء التطورات الإقليمية الراهنة.

وأوضح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، اليوم الأحد، أن عبد العاطي أكد خلال المباحثات على عمق الروابط التاريخية والشعبية والثقافية التي تجمع مصر وسوريا.

كما شدد عبد العاطي على أن موقف مصر تجاه الأزمة السورية استند منذ اندلاعها إلى مبادئ واضحة تنطلق من الحرص الصادق على دعم الجهود الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار، والحفاظ على وحدة سوريا وتماسك نسيجها الوطني.
كذلك جدد التأكيد على دعم القاهرة لتطلعات الشعب السوري بكافة مكوناته، مشدداً على الاحترام الكامل لسيادة سوريا ووحدتها واستقرارها وسلامة أراضيها، وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية السورية، ورفض أي تدخلات خارجية في شؤونها الداخلية.

كما حث على ضرورة تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف بكافة صوره وأشكاله والتعامل مع ظاهرة المقاتلين الأجانب، وأن تكون سوريا مصدراً للاستقرار.
أما على الصعيد الإقليمي، فأعرب عبد العاطي عن رفض مصر القاطع لانتهاكات إسرائيل السافرة للسيادة السورية، مجدداً الرفض لمحاولات استغلال القوات الإسرائيلية للوضع القائم في سوريا باحتلال مزيد من الأراضي وتقويض أمن واستقرار البلاد.

وطالب وزير الخارجية بضرورة التزام إسرائيل باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، مشدداً على موقف مصر الثابت والداعم لضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري.

إلى ذلك ناقشت المباحثات التطورات الإقليمية المتسارعة، بما في ذلك مسار المفاوضات الأميركية الإيرانية والمساعي المبذولة لخفض التصعيد واحتواء حالة الاحتقان، وتطورات الأوضاع في لبنان.
