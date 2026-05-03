عربي-دولي
لتعزيز العلاقات وتنسيق المواقف.. الشيباني في القاهرة
Lebanon 24
03-05-2026
|
11:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
التقى
وزير الخارجية
السوري أسعد الشيباني وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، حيث بحثا تطورات الأوضاع في المنطقة ومسار العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف إزاء التطورات الإقليمية الراهنة.
وأوضح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم الخارجية
المصرية
، اليوم الأحد، أن عبد العاطي أكد خلال المباحثات على عمق الروابط التاريخية والشعبية والثقافية التي تجمع مصر وسوريا.
كما شدد عبد العاطي على أن موقف مصر تجاه الأزمة
السورية
استند منذ اندلاعها إلى مبادئ واضحة تنطلق من الحرص الصادق على دعم الجهود الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار، والحفاظ على وحدة
سوريا
وتماسك نسيجها الوطني.
كذلك جدد التأكيد على دعم القاهرة لتطلعات الشعب السوري بكافة مكوناته، مشدداً على الاحترام الكامل لسيادة سوريا ووحدتها واستقرارها وسلامة أراضيها، وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية السورية، ورفض أي تدخلات خارجية في شؤونها الداخلية.
كما حث على ضرورة تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف بكافة صوره وأشكاله والتعامل مع ظاهرة المقاتلين الأجانب، وأن تكون سوريا مصدراً للاستقرار.
أما على الصعيد الإقليمي، فأعرب عبد العاطي عن رفض مصر القاطع لانتهاكات
إسرائيل
السافرة للسيادة السورية، مجدداً الرفض لمحاولات استغلال القوات
الإسرائيلية
للوضع القائم في سوريا باحتلال مزيد من الأراضي وتقويض أمن واستقرار البلاد.
وطالب وزير الخارجية بضرورة
التزام
إسرائيل باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، مشدداً على موقف مصر الثابت والداعم لضرورة إنهاء الاحتلال
الإسرائيلي
للجولان السوري.
إلى ذلك ناقشت المباحثات التطورات الإقليمية المتسارعة، بما في ذلك مسار المفاوضات الأميركية
الإيرانية
والمساعي المبذولة لخفض التصعيد واحتواء حالة الاحتقان، وتطورات الأوضاع في
لبنان
.
الديوان الأميري القطري: القادة شددوا على تنسيق المواقف لمواجهة التحديات الراهنة لصون أمن المنطقة وحفظ سيادتها
الديوان الأميري القطري: القادة شددوا على تنسيق المواقف لمواجهة التحديات الراهنة لصون أمن المنطقة وحفظ سيادتها
اجتماع في بلدية صيدا لتعزيز التنسيق وتطوير الاستجابة لا سيما في مجال الدعم النفسي الاجتماعي
اجتماع في بلدية صيدا لتعزيز التنسيق وتطوير الاستجابة لا سيما في مجال الدعم النفسي الاجتماعي
العلاقات الإعلامية في "حزب الله": لا مواقف رسمية حول التفاوض
العلاقات الإعلامية في "حزب الله": لا مواقف رسمية حول التفاوض
وزير الخارجية المصري يؤكد موقف القاهرة الرافض للاعتداءات الايرانية على قطر
وزير الخارجية المصري يؤكد موقف القاهرة الرافض للاعتداءات الايرانية على قطر
بعد خسائر موجعة.. إسرائيل تستعين بـ"صيّاد المسيّرات"
بعد خسائر موجعة.. إسرائيل تستعين بـ"صيّاد المسيّرات"
معركة كسر إيران: النووي لم يعد الهدف الوحيد
معركة كسر إيران: النووي لم يعد الهدف الوحيد
تقدم في محادثات واشنطن وطهران.. هل من انفراجة قريبة؟
تقدم في محادثات واشنطن وطهران.. هل من انفراجة قريبة؟
بسبب هبوط اضطراري لطائرة صغيرة.. تعطل حركة الطيران في مطار هامبورغ بألمانيا
بسبب هبوط اضطراري لطائرة صغيرة.. تعطل حركة الطيران في مطار هامبورغ بألمانيا
نتنياهو: ضغط ترامب على إيران يستهدف تنازلات نووية
نتنياهو: ضغط ترامب على إيران يستهدف تنازلات نووية
طرح فرنسي الأسبوع المقبل حول قوة دولية أوروبية: القبول الأميركي والإسرائيلي رهن التوازنات الجديدة
طرح فرنسي الأسبوع المقبل حول قوة دولية أوروبية: القبول الأميركي والإسرائيلي رهن التوازنات الجديدة
مفاجأة إسرائيلية عن بنت جبيل.. تقرير أمني وميداني!
مفاجأة إسرائيلية عن بنت جبيل.. تقرير أمني وميداني!
خبر حزين... وفاة الفنان الكبير هاني شاكر!
خبر حزين... وفاة الفنان الكبير هاني شاكر!
أوراق التمسك به تتلاشى.. هل سيسلم "الحزب" سلاحه حقاً؟
أوراق التمسك به تتلاشى.. هل سيسلم "الحزب" سلاحه حقاً؟
زيارة عون إلى واشنطن عالقة عند لقاء نتنياهو بطلب أميركي وتصعيد إسرائيلي كبير نحو العمق اللبناني
زيارة عون إلى واشنطن عالقة عند لقاء نتنياهو بطلب أميركي وتصعيد إسرائيلي كبير نحو العمق اللبناني
أيضاً في عربي-دولي
16:11 | 2026-05-03
بعد خسائر موجعة.. إسرائيل تستعين بـ"صيّاد المسيّرات"
16:00 | 2026-05-03
معركة كسر إيران: النووي لم يعد الهدف الوحيد
15:57 | 2026-05-03
تقدم في محادثات واشنطن وطهران.. هل من انفراجة قريبة؟
15:48 | 2026-05-03
بسبب هبوط اضطراري لطائرة صغيرة.. تعطل حركة الطيران في مطار هامبورغ بألمانيا
15:11 | 2026-05-03
نتنياهو: ضغط ترامب على إيران يستهدف تنازلات نووية
14:49 | 2026-05-03
إيران: ندرس رد أميركا على اقتراحنا المكون من 14 نقطة
فيديو
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
