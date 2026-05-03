لتعزيز العلاقات وتنسيق المواقف.. الشيباني في القاهرة

التقى السوري أسعد الشيباني وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، حيث بحثا تطورات الأوضاع في المنطقة ومسار العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف إزاء التطورات الإقليمية الراهنة.



وأوضح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم الخارجية ، اليوم الأحد، أن عبد العاطي أكد خلال المباحثات على عمق الروابط التاريخية والشعبية والثقافية التي تجمع مصر وسوريا.



كما شدد عبد العاطي على أن موقف مصر تجاه الأزمة استند منذ اندلاعها إلى مبادئ واضحة تنطلق من الحرص الصادق على دعم الجهود الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار، والحفاظ على وحدة وتماسك نسيجها الوطني.

كذلك جدد التأكيد على دعم القاهرة لتطلعات الشعب السوري بكافة مكوناته، مشدداً على الاحترام الكامل لسيادة سوريا ووحدتها واستقرارها وسلامة أراضيها، وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية السورية، ورفض أي تدخلات خارجية في شؤونها الداخلية.



كما حث على ضرورة تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف بكافة صوره وأشكاله والتعامل مع ظاهرة المقاتلين الأجانب، وأن تكون سوريا مصدراً للاستقرار.

أما على الصعيد الإقليمي، فأعرب عبد العاطي عن رفض مصر القاطع لانتهاكات السافرة للسيادة السورية، مجدداً الرفض لمحاولات استغلال القوات للوضع القائم في سوريا باحتلال مزيد من الأراضي وتقويض أمن واستقرار البلاد.



وطالب وزير الخارجية بضرورة إسرائيل باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، مشدداً على موقف مصر الثابت والداعم لضرورة إنهاء الاحتلال للجولان السوري.



إلى ذلك ناقشت المباحثات التطورات الإقليمية المتسارعة، بما في ذلك مسار المفاوضات الأميركية والمساعي المبذولة لخفض التصعيد واحتواء حالة الاحتقان، وتطورات الأوضاع في .