حفلة غير قانونية في فرنسا تستقطب عشرات الآلاف وتثير غضب وزير الداخلية

أثار تجمع موسيقي غير قانوني في غضب لوران نونييز، بعدما استقطب ما بين 17 ألفاً و40 ألف شخص إلى موقع تدريب عسكري قرب بورج، وسط تحذيرات من وجود ذخائر غير منفجرة في المكان. وبحسب تقرير ، زار نونييز المنطقة الأحد وأكد أن الحكومة تريد تشديد المواجهة مع هذا النوع من الحفلات غير المرخصة.



وذكر التقرير أن منظمي الحفلة اختاروا الموقع العسكري بشكل رمزي أيضاً، في رسالة احتجاج على تجاه حفلات الـتكنيفال غير المعلنة، فيما رد الوزير بأن هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى تعزيز إصرار الحكومة على تشديد . وأضاف أن مشروع قانون Ripost الذي أقرته الحكومة في آذار ينص على أن تنظيم حفلة "رايف" غير قانونية قد يصبح جريمة يعاقب عليها بالسجن عامين وغرامة قدرها 30 ألف ، مع استحداث مخالفة خاصة بالمشاركة في هذه التجمعات أيضاً.



كما حذر نونييز من أن المشاركين المغادرين للموقع سيتعرضون لغرامات على أساس دخول أرض عسكرية ومخالفة قرار الحظر الصادر عن السلطات المحلية. وأوضح التقرير أن أكثر من 600 عنصر من الدرك انتشروا في محيط الموقع، بينما تلقى 33 شخصاً إسعافات أولية، ونُقل 12 إلى المستشفى، بعضهم في حالات مرتبطة بتعاطي المخدرات.



وفي الجانب الأمني، شددت السلطات منذ البداية على المخاطر "البيروتقنية" في الموقع بسبب احتمال وجود ذخائر قديمة غير منفجرة، لا سيما أن هذا الميدان استُخدم حتى وقت قريب لاختبارات مدفعية . وأشار التقرير إلى العثور أولاً على قذيفة قرب طريق محلي على أطراف الموقع، ثم على ذخيرة ثانية قال الوزير إنها "قيد المعالجة"، من دون تسجيل انفجارات كبيرة حتى مساء الأحد.

