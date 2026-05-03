تنازلات إيرانية جديدة.. النووي يدخل مفاوضات واشنطن

فتحت الباب أمام تعديل واضح في مقترحها التفاوضي مع ، بعدما أبدت استعداداً لإدراج ملفها ضمن المحادثات، خلافاً لصيغتها السابقة التي كانت تؤجل البحث فيه.



وبحسب ما كشفت مصادر "العربية/الحدث"، اليوم الأحد، وافقت في التعديلات المقدمة للرئيس الأميركي على خفض نسبة التخصيب إلى 3.5 بالمئة، والتخلص تدريجياً من اليورانيوم.



ويركز الجديد على هدنة طويلة، على أن تجري المفاوضات على 3 مراحل خلال شهر واحد.



كما تضمن المقترح المعدل موافقة آلية دولية وإقليمية للملاحة، وفتح تدريجياً مقابل رفع الحصار البحري الأميركي.



وتخلت طهران أيضاً عن شرط خروج الولايات المتحدة من المنطقة، واكتفت بالمطالبة بإنهاء الحشد الأميركي في محيطها.



وفي المقابل، شددت إيران على ضرورة الحصول على ضمانات دولية بعدم استهدافها مجدداً، مع طلب دور صيني وروسي في ضمان أي اتفاق محتمل.

