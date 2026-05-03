عربي-دولي

تنازلات إيرانية جديدة.. النووي يدخل مفاوضات واشنطن

Lebanon 24
03-05-2026 | 11:48
تنازلات إيرانية جديدة.. النووي يدخل مفاوضات واشنطن
فتحت إيران الباب أمام تعديل واضح في مقترحها التفاوضي مع الولايات المتحدة، بعدما أبدت استعداداً لإدراج ملفها النووي ضمن المحادثات، خلافاً لصيغتها السابقة التي كانت تؤجل البحث فيه.

وبحسب ما كشفت مصادر "العربية/الحدث"، اليوم الأحد، وافقت طهران في التعديلات المقدمة للرئيس الأميركي دونالد ترامب على خفض نسبة التخصيب إلى 3.5 بالمئة، والتخلص تدريجياً من اليورانيوم.

ويركز العرض الإيراني الجديد على هدنة طويلة، على أن تجري المفاوضات على 3 مراحل خلال شهر واحد.

كما تضمن المقترح المعدل موافقة إيران على آلية دولية وإقليمية للملاحة، وفتح مضيق هرمز تدريجياً مقابل رفع الحصار البحري الأميركي.

وتخلت طهران أيضاً عن شرط خروج الولايات المتحدة من المنطقة، واكتفت بالمطالبة بإنهاء الحشد الأميركي في محيطها.

وفي المقابل، شددت إيران على ضرورة الحصول على ضمانات دولية بعدم استهدافها مجدداً، مع طلب دور صيني وروسي في ضمان أي اتفاق محتمل.
