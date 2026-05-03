عيد العمال في نيويورك.. الشارع يهتف ضد الحرب ولبنان حاضر (فيديو)

At least a dozen arrested blockading the New York Stock Exchange for May Day as part of @sunrisemvmt.bsky.social’s national day of action.



Activists are calling to tax the rich, abolish ICE & stop funding war, and to defend the right to vote. pic.twitter.com/XAAgHNfaKS — Talia Jane ❤️‍🔥 (@taliaotg) May 1, 2026

تحوّل عيد العمال في هذا العام إلى يوم احتجاج واسع، بعدما خرجت حشود كبيرة في وفعاليات نظمتها نقابات ومنظمات عمالية ومجتمعية تحت شعارات ركزت على حقوق العمال والمهاجرين ورفض الحرب ونفوذ المليارديرات.وتصدرت المشهد مسيرة حاشدة نظمها مجلس العمل المركزي لمدينة نيويورك، وائتلاف نيويورك للهجرة، إلى جانب عدد من النقابات والمجموعات المنضوية في ائتلاف "عيد العمال القوي"، الذي رفع شعار "العمال فوق المليارديرات".وشهدت المدينة أيضاً تحركات لنقابات التعليم العالي في "المدرسة الجديدة"، ومسيرة لحركة "العمال من أجل "، إضافة إلى فعاليات أخرى في أنحاء نيويورك. وفي وقت سابق ، اعتُقل متظاهرون من حركة "شروق الشمس" بعدما أغلقوا مدخل بورصة نيويورك.ورغم أن الشعار الرسمي للتحرك كان "لن نصمت"، حضرت شعارات أخرى بقوة، بينها "لا لـ ICE، لا للحرب، لا للمليارديرات"، فيما رفع أعضاء مؤتمر الموظفين المحترفين في جامعة مدينة نيويورك لافتات كتب عليها "العمال فوق المليارديرات".كما شارك طلاب وأعضاء نقابيون بلافتات طالبت بـ"الحقوق الكاملة للمهاجرين والطلاب الدوليين"، ورفعت شعارات ضد السياسة الأميركية في ولبنان وفلسطين، إلى جانب مطالب مرتبطة بإعادة أحد الأساتذة المفصولين بسبب نشاطه المؤيد لفلسطين.وفي حديقة سكوير، تجمعت نقابات كبرى بينها نقابة عمال الخدمات الدولية ومجلس نقابات الفنادق والقمار، كما ظهر رئيس بلدية نيويورك زهران مامداني في الفعالية، في مشاركة لافتة ضمن احتفال عيد العمال.أما في تجمع "العمال من أجل فلسطين"، فتحدث ممثلون عن نقابات ومنظمات يسارية عن ارتباط قضايا الطبقة العاملة الأميركية بالحرب والاحتلال في فلسطين، وسط هتافات بينها "يا عمال العالم اتحدوا، فلسطين هي معركتنا".وفي المسيرة الرئيسية، شارك نحو ألف عامل من مؤتمر الموظفين المحترفين وحده، إلى جانب آلاف من نقابات ومنظمات أخرى، قبل أن تصل الحشود إلى ميدان فولي مروراً بمبنى جافيتس ، حيث علت هتافات ضد سلطات الهجرة والجمارك والشرطة.وبدا عيد العمال هذا العام أكبر من الأعوام الأخيرة في نيويورك، مع حضور واضح للشعارات المؤيدة للمهاجرين والرافضة لممارسات سلطات الهجرة، في وقت يرى المشاركون أن المدينة تواجه هجمات على الحقوق ، وتخفيضات في التمويل العام، وتصعيداً ضد المهاجرين، وحروباً خارجية.