في الضفة الغربية.. استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي

أعلنت ، الأحد، مقتل شاب برصاص الجيش في مدينة نابلس شمالي .





وذكرت الوزارة في بيان مقتضب: "قتل الشاب نايف فراس زياد سمارو (26 عاما) وإصابة 4 آخرين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لمدينة نابلس".



وأوضح الفلسطيني أن طواقمه تعامل مع 45 إصابة، بينها خمس إصابات بالرصاص الحي و40 إصابة جراء استنشاق ، وتم نقل 10 إصابات إلى مستشفيات المدينة.

وبحسب شهود ، نفّذ الجيش الإسرائيلي عملية دهم لعدة أحياء وسط مدينة نابلس، وأطلق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع نحو عدد من الشبان والفتية الذين رشقوا جنوده بالحجارة.



ولم يرد الجيش الإسرائيلي فورا على استفسارات .



وتدور أعمال عنف يومية في الضفة الغربية التي تحتلها منذ عام 1967.