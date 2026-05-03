عربي-دولي
في الضفة الغربية.. استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي
Lebanon 24
03-05-2026
|
12:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الصحة
الفلسطينية
، الأحد، مقتل شاب برصاص الجيش
الإسرائيلي
في مدينة نابلس شمالي
الضفة الغربية
.
وذكرت الوزارة في بيان مقتضب: "قتل الشاب نايف فراس زياد سمارو (26 عاما) وإصابة 4 آخرين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لمدينة نابلس".
وأوضح
الهلال الأحمر
الفلسطيني أن طواقمه تعامل مع 45 إصابة، بينها خمس إصابات بالرصاص الحي و40 إصابة جراء استنشاق
الغاز
، وتم نقل 10 إصابات إلى مستشفيات المدينة.
وبحسب شهود
عيان
، نفّذ الجيش الإسرائيلي عملية دهم لعدة أحياء وسط مدينة نابلس، وأطلق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع نحو عدد من الشبان والفتية الذين رشقوا جنوده بالحجارة.
ولم يرد الجيش الإسرائيلي فورا على استفسارات
وكالة فرانس برس
.
وتدور أعمال عنف يومية في الضفة الغربية التي تحتلها
إسرائيل
منذ عام 1967.
