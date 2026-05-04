تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

طهران: واشنطن تواجه صعوبة بالتخلي عن المطالب المتشددة

Lebanon 24
04-05-2026 | 04:28
A-
A+
طهران: واشنطن تواجه صعوبة بالتخلي عن المطالب المتشددة
طهران: واشنطن تواجه صعوبة بالتخلي عن المطالب المتشددة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اعتبرت طهران أن واشنطن تجد صعوبة في التخلي عن مطالبها التي وصفتها بالمتشددة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين، إن "أميركا تجد صعوبة في التخلي عن مطالبها المتشددة".
كما حمل المتحدث الجانب الأميركي المسؤولية عن تباطؤ الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

"إفراط في المطالب"
كذلك أوضح أن طهران "تلقت رد الولايات المتحدة عبر باكستان"، إلا أنه رأى أن "أميركا لا تترك بسهولة عادة الإفراط في المطالب غير المعقولة". وأردف قائلاً: "ما زلنا نواجه طرفا يغير مواقفه بشكل مستمر، ويطرح أموراً من شأنها عملياً أن تعرقل أي مسار دبلوماسي". وأكد أن "المواضيع التي تطرح بشأن تخصيب اليورانيوم ليست سوى تكهنات"، مضيفاً أن بلاده "لا تتحدث في هذه المرحلة عن أي شيء آخر سوى وقف وإنهاء كامل للحرب".

إلى ذلك، أشار بقائي إلى أن "المحادثات الثنائية لا تزال جارية مع سلطنة عمان بشأن بروتوكول للمرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
واشنطن بوست عن مسؤول إيراني: انعدام ثقة طهران العميق بالبيت الأبيض ومطالب ترامب المتشددة يعرقلان التقدم
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 15:54:13 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مصدر دبلوماسي إيراني: لن نقبل من حيث المبدأ المطالب المتشددة للغاية
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 15:54:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تسنيم عن مصدر إيراني مطلع: طهران ترى أن واشنطن وضعت مطالب مفرطة خلال عملية تبادل الرسائل
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 15:54:13 Lebanon 24 Lebanon 24
"أيه بي سي نيوز": الولايات المتحدة تواجه صعوبة في إجلاء موظفيها من منشآت تحت القصف في العراق
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 15:54:13 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

سلطنة عمان

مضيق هرمز

الإيرانية

دبلوماسي

الإيراني

بروتوكول

إسماعيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-05-04
Lebanon24
08:07 | 2026-05-04
Lebanon24
08:00 | 2026-05-04
Lebanon24
07:49 | 2026-05-04
Lebanon24
07:33 | 2026-05-04
Lebanon24
07:21 | 2026-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24