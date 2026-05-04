طهران: واشنطن تواجه صعوبة بالتخلي عن المطالب المتشددة

اعتبرت أن تجد صعوبة في التخلي عن مطالبها التي وصفتها بالمتشددة.



وقال المتحدث باسم الخارجية ، بقائي، في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين، إن "أميركا تجد صعوبة في التخلي عن مطالبها المتشددة".

كما حمل المتحدث الجانب الأميركي المسؤولية عن تباطؤ الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.



"إفراط في المطالب"

كذلك أوضح أن طهران "تلقت رد عبر باكستان"، إلا أنه رأى أن "أميركا لا تترك بسهولة عادة الإفراط في المطالب غير المعقولة". وأردف قائلاً: "ما زلنا نواجه طرفا يغير مواقفه بشكل مستمر، ويطرح أموراً من شأنها عملياً أن تعرقل أي مسار ". وأكد أن "المواضيع التي تطرح بشأن تخصيب اليورانيوم ليست سوى تكهنات"، مضيفاً أن بلاده "لا تتحدث في هذه المرحلة عن أي شيء آخر سوى وقف وإنهاء كامل للحرب".



إلى ذلك، أشار بقائي إلى أن "المحادثات الثنائية لا تزال جارية مع بشأن للمرور الآمن للسفن عبر ".