تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

سلطان الجابر: قرار الخروج من أوبك وأوبك+ غير موجه ضد احد

Lebanon 24
04-05-2026 | 04:30
A-
A+
سلطان الجابر: قرار الخروج من أوبك وأوبك+ غير موجه ضد احد
سلطان الجابر: قرار الخروج من أوبك وأوبك+ غير موجه ضد احد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، الإثنين، إن قرار الخروج من "أوبك+" و"أوبك" سيادي واستراتيجي وغير موجه ضد أحد.


ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن الجابر قوله، في كلمته خلال افتتاح "اصنع في الإمارات 2026"، إن "التجربة التي مرت بها الإمارات مؤخرا، أثبتت أن بنيتنا التحتية راسخة لا تهتز، وأن شراكاتنا الحقيقية والصادقة ثابتة لا تراجع عنها".

وأوضح أن "قرار الخروج من "أوبك+" و"أوبك" سيادي واستراتيجي، غير موجه ضد أحد، ويعكس إمكانياتنا وثقتنا بقدرتنا على بناء اقتصاد أكثر تنوعا، وطموحنا لمستقبل أفضل".
كما شدد على أن "الإمارات ستبقى شريكا موثوقا ومسؤولا في أسواق الطاقة العالمية، وسنواصل دعم استقرارها من موقع أكثر مرونة".

وأردف الدكتور سلطان الجابر: "رفعنا مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني إلى 200 مليار درهم بنمو 70 بالمئة، ووصلت صادراتنا الصناعية إلى 262 مليار درهم، منها 92 مليار درهم صادرات صناعية متقدمة".

كما لفت إلى أن "الذكاء الاصطناعي لن يكون مجرد أداة في مصانعنا، بل شريكاً في القرار يعيد تعريف الكفاءة والإنتاجية".

وأشار إلى "رفع قيمة فرص المشتريات الصناعية من 168 مليار درهم، إلى 180 مليار درهم خلال العشر سنوات القادمة، وتوطين أكثر من 5000 منتج في قطاعات استراتيجية تعزز أمننا الاقتصادي والغذائي والصحي".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وام: الإمارات تعلن قرار الخروج من "أوبك" و "أوبك +" اعتباراً من الأول من أيار 2026
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 15:54:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وام: قرار الخروج من "أوبك" و"أوبك+" جاء بعد مراجعة مستفيضة لسياسة دولة الإمارات الإنتاجية وقدرتها الحالية والمستقبلية
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 15:54:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات تُعلن خروجها من "أوبك" و"أوبك +"
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 15:54:19 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مسؤول نفطي عراقي: لا توجد لدى العراق أي خطط لمغادرة منظمة أوبك أو أوبك+
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 15:54:19 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الذكاء الاصطناعي

الاقتصاد الوطني

وكالة الأنباء

دولة الإمارات

وزير الصناعة

الإماراتية

الإماراتي

الإمارات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-05-04
Lebanon24
08:07 | 2026-05-04
Lebanon24
08:00 | 2026-05-04
Lebanon24
07:49 | 2026-05-04
Lebanon24
07:33 | 2026-05-04
Lebanon24
07:21 | 2026-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24