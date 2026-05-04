إقتصاد
سلطان الجابر: قرار الخروج من أوبك وأوبك+ غير موجه ضد احد
Lebanon 24
04-05-2026
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الدكتور سلطان أحمد
الجابر
،
وزير الصناعة
والتكنولوجيا المتقدمة في
دولة الإمارات
، الإثنين، إن قرار الخروج من "أوبك+" و"
أوبك
" سيادي واستراتيجي وغير موجه ضد أحد.
ونقلت
وكالة الأنباء
الإماراتية
(وام) عن الجابر قوله، في كلمته خلال افتتاح "اصنع في
الإمارات
2026"، إن "التجربة التي مرت بها الإمارات مؤخرا، أثبتت أن بنيتنا التحتية راسخة لا تهتز، وأن شراكاتنا الحقيقية والصادقة ثابتة لا تراجع عنها".
وأوضح أن "قرار الخروج من "أوبك+" و"أوبك" سيادي واستراتيجي، غير موجه ضد أحد، ويعكس إمكانياتنا وثقتنا بقدرتنا على بناء اقتصاد أكثر تنوعا، وطموحنا لمستقبل أفضل".
كما شدد على أن "الإمارات ستبقى شريكا موثوقا ومسؤولا في أسواق الطاقة العالمية، وسنواصل دعم استقرارها من موقع أكثر مرونة".
وأردف الدكتور سلطان الجابر: "رفعنا مساهمة القطاع الصناعي في
الاقتصاد الوطني
إلى 200 مليار درهم بنمو 70 بالمئة، ووصلت صادراتنا الصناعية إلى 262 مليار درهم، منها 92 مليار درهم صادرات صناعية متقدمة".
كما لفت إلى أن "
الذكاء الاصطناعي
لن يكون مجرد أداة في مصانعنا، بل شريكاً في القرار يعيد تعريف الكفاءة والإنتاجية".
وأشار إلى "رفع قيمة فرص المشتريات الصناعية من 168 مليار درهم، إلى 180 مليار درهم خلال العشر سنوات
القادمة
، وتوطين أكثر من 5000 منتج في قطاعات استراتيجية تعزز أمننا الاقتصادي والغذائي والصحي".
