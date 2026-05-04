كاسحة ألغام.. ألمانيا أرسلت السفينة "فولدا" إلى البحر الأبيض المتوسط

ذكرت "العربية" أنّ أعلنت أن كاسحة الألغام التابعة للبحرية "فولدا"، غادرت قاعدة كيل-فيك البحرية في طريقها إلى ، في خطوة تمهيدية لاحتمال نشرها لاحقاً في .



وتنتمي السفينة "فولدا" إلى فئة كاسحات الألغام الحديثة في البحرية الألمانية، وهي مصممة خصيصاً لاكتشاف الألغام البحرية وتعطيلها أو إزالتها، باستخدام تقنيات متقدمة تشمل السونار وأنظمة التحكم عن بُعد.



كما تعتمد هذه السفن على مواد غير مغناطيسية في بنائها، مثل الألياف الزجاجية، لتقليل احتمالات تفجير الألغام الحساسة للمجالات المغناطيسية. كما تُزوّد بروبوتات بحرية صغيرة يتم توجيهها عن بعد لتفكيك الألغام بدقة عالية.



وتُعد كاسحات الألغام جزءاً أساسياً من أي عملية تأمين للممرات البحرية، خاصة في مناطق النزاع، حيث يمكن للألغام أن تعطل حركة الملاحة أو تهدد السفن التجارية والعسكرية.



ورأى مراقبون أن التحرك الألماني يحمل طابعاً استباقياً، يهدف إلى تجهيز لأي سيناريو محتمل، خاصة في حال اتخاذ قرار أو دولي بتأمين الممرات البحرية في .



في المقابل، قد يُنظر إلى هذه الخطوة أيضاً كرسالة سياسية تعكس استعداد للانخراط في جهود دولية لحماية الملاحة، دون الانخراط المباشر قبل الحصول على غطاء قانوني داخلي. (العربية)

