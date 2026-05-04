الحرس الثوري: سنوقف السفن التي تخالف قوانيننا بالقوة

بعد إعلان الجيش أن الملاحة في ستتم بالتنسيق مع القوات فقط، أطلق تهديداً جديدا.



وقال المتحدث باسم الحرس الثوري، حسين محبي اليوم الاثنين إن "أي سفينة تنتهك القواعد الإيرانية سيتم وقفها بالقوة".

كما شدد على أنه "لا تغيير في إدارة مضيق هرمز"، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية. وأضاف أنه لم يطرأ أي تغيير على آلية إدارة المضيق.



إلى ذلك، أكد أن "السفن المدنية والتجارية ستتمتع بالأمن والسلامة في حال تحركها ضمن المسارات المحددة، ووفقًا لبروتوكولات العبور وبالتنسيق مع للحرس الثوري." (العربية)