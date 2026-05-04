تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

رسمياً.. كم يبلغ عدد القوات الأميركية المشاركة باستعادة الملاحة في "هرمز"؟

Lebanon 24
04-05-2026 | 06:09
A-
A+
رسمياً.. كم يبلغ عدد القوات الأميركية المشاركة باستعادة الملاحة في هرمز؟
رسمياً.. كم يبلغ عدد القوات الأميركية المشاركة باستعادة الملاحة في هرمز؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الاثنين، أن قواتها ستدعم عملية استعادة الملاحة للسفن التجارية في مضيق هرمز بـ 15 ألف جندي و100 مقاتلة ومدمرات.

وفجر الاثنين، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتدوينة على منصة "تروث سوشيال"، إن بلاده ستبدأ اعتباراً من اليوم بمساعدة السفن التابعة لدول "محايدة" والعالقة في مضيق هرمز على العبور، معلناً بدء عملية جديدة في المضيق أطلق عليها اسم "مشروع الحرية".

وقالت سنتكوم في بيان: "ستبدأ قوات القيادة المركزية الأمريكية دعمها لـمشروع الحرية ابتداءً من 4 أيار الجاري، بهدف استعادة حرية الملاحة للسفن التجارية في مضيق هرمز".

وتابعت: "سيشمل الدعم العسكري الأمريكي لمشروع الحرية: مدمرات مزودة بصواريخ موجهة، وأكثر من 100 طائرة تنطلق من قواعد برية وبحرية، ومنصات غير مأهولة متعددة المجالات، و15 ألف جندي".

وأضافت: "تأتي هذه المهمة، التي وجّه بها الرئيس، لدعم السفن التجارية الراغبة في عبور حر عبر هذا الممر الدولي الحيوي".

ولفتت إلى أنه "يمرّ عبر المضيق نحو ربع تجارة النفط العالمية المنقولة بحرًا، إضافة إلى كميات كبيرة من الوقود ومنتجات الأسمدة".

ونقلت سنتكوم عن قائدها براد كوبر، قوله: "دعمنا لهذه المهمة الدفاعية أمر بالغ الأهمية لأمن المنطقة والاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي نواصل فيه فرض الحصار البحري".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ماكرون: سننظم مع بريطانيا مؤتمرا لدول مستعدة للمشاركة في مهمة سلمية لاستعادة حرية الملاحة في هرمز
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 15:55:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز "أولوية عاجلة"
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 15:55:00 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية: سنبدأ الاثنين دعم مشروع الحرية لاستعادة حرية الملاحة للسفن التجارية عبر مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 15:55:00 Lebanon 24 Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": العملية الأميركية في مضيق هرمز ستُمكن الدول والشركات من تنسيق الملاحة
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 15:55:00 Lebanon 24 Lebanon 24

القيادة المركزية

دونالد ترامب

الأمريكية

من اليوم

دونالد

أمريكي

ترامب

الملا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-05-04
Lebanon24
08:07 | 2026-05-04
Lebanon24
08:00 | 2026-05-04
Lebanon24
07:49 | 2026-05-04
Lebanon24
07:33 | 2026-05-04
Lebanon24
07:21 | 2026-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24