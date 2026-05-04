في إسرائيل.. 270 مليون دولار لشق طرق استيطانية بالضفة الغربية

صدّقت الحكومة على تخصيص ميزانية ضخمة تبلغ أكثر من مليار شيكل (نحو 270 مليون دولار) لشق طرق استيطانية جديدة في الأراضي في المحتلة.



وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن هذه الطرق تهدف إلى ربط المستوطنات الجديدة وتعزيز البنية التحتية للمستوطنات الإسرائيلية في المنطقة.



وأوضح بيان حكومي أنه سيُخصَّص في المرحلة الأولى نحو مليون دولار لوضع الخطط وأعمال التصميم الأولية، على أن تُعرض هذه المخططات على الحكومة للموافقة النهائية خلال 45 يوما.



وأشار البيان إلى أن تمويل هذه المشروعات سيُقدَّم بتخصيص إضافي من ميزانية ، دون تحديد المواقع الدقيقة التي ستخترقها هذه الطرق.



ويأتي هذا القرار مع طفرة غير مسبوقة في النشاط الاستيطاني منذ تولّي حكومة بنيامين مهامها في نهاية عام 2022.



وتعُد هذه المستوطنات غير قانونية، حيث يقطنها نحو 750 ألف مستوطن موزعين على الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، وسط سياسة تهدف إلى ترسيخ السيطرة الإسرائيلية وتقطيع أوصال المناطق الفلسطينية.



وتتزامن هذه التحركات مع تصعيد ميداني واسع منذ اندلاع الحرب على في تشرين الأول 2023، إذ كثف جيش والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية.



وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد أكثر من 1100 فلسطيني وإصابة نحو 12 ألفا، إضافة إلى حملات اعتقال واسعة شملت آلاف المواطنين، وفقا لبيانات رسمية فلسطينية.

Advertisement