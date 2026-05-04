تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

في إسرائيل.. 270 مليون دولار لشق طرق استيطانية بالضفة الغربية

Lebanon 24
04-05-2026 | 06:23
A-
A+
في إسرائيل.. 270 مليون دولار لشق طرق استيطانية بالضفة الغربية
في إسرائيل.. 270 مليون دولار لشق طرق استيطانية بالضفة الغربية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صدّقت الحكومة الإسرائيلية على تخصيص ميزانية ضخمة تبلغ أكثر من مليار شيكل (نحو 270 مليون دولار) لشق طرق استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن هذه الطرق تهدف إلى ربط المستوطنات الجديدة وتعزيز البنية التحتية للمستوطنات الإسرائيلية في المنطقة.

وأوضح بيان حكومي أنه سيُخصَّص في المرحلة الأولى نحو مليون دولار لوضع الخطط وأعمال التصميم الأولية، على أن تُعرض هذه المخططات على الحكومة للموافقة النهائية خلال 45 يوما.

وأشار البيان إلى أن تمويل هذه المشروعات سيُقدَّم بتخصيص إضافي من ميزانية وزارة المالية، دون تحديد المواقع الدقيقة التي ستخترقها هذه الطرق.

ويأتي هذا القرار مع طفرة غير مسبوقة في النشاط الاستيطاني منذ تولّي حكومة بنيامين نتنياهو مهامها في نهاية عام 2022.

وتعُد الأمم المتحدة هذه المستوطنات غير قانونية، حيث يقطنها نحو 750 ألف مستوطن موزعين على الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، وسط سياسة تهدف إلى ترسيخ السيطرة الإسرائيلية وتقطيع أوصال المناطق الفلسطينية.

وتتزامن هذه التحركات مع تصعيد ميداني واسع منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في تشرين الأول 2023، إذ كثف جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد أكثر من 1100 فلسطيني وإصابة نحو 12 ألفا، إضافة إلى حملات اعتقال واسعة شملت آلاف المواطنين، وفقا لبيانات رسمية فلسطينية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحكومة الإيرانية: الأرقام الأولية لحجم أضرار الحرب تبلغ نحو 270 مليار دولار
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 15:55:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي وسط إسرائيل ومنطقة تل أبيب الكبرى ومستوطنات بالضفة الغربية
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 15:55:07 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تعلن عن صفقة بقيمة 48 مليون دولار لشراء عشرات الآلاف من قذائف المدفعية
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 15:55:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"حماس" تناشد المجتمع الدولي: للتصدي لمشاريع التوسع الاستيطاني في الضفة
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 15:55:07 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة المالية

الأمم المتحدة

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

في إسرائيل

قطاع غزة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-05-04
Lebanon24
08:07 | 2026-05-04
Lebanon24
08:00 | 2026-05-04
Lebanon24
07:49 | 2026-05-04
Lebanon24
07:33 | 2026-05-04
Lebanon24
07:21 | 2026-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24