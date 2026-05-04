عربي-دولي

عربي-دولي

إيران.. إعدام 3 أشخاص بتهمة التعامل مع إسرائيل

Lebanon 24
04-05-2026 | 06:49
أعلن القضاء الإيراني، اليوم الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق 3 متهمين بالعمالة لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد)، على خلفية دورهم في الاضطرابات التي شهدتها مدينة مشهد قبل أشهر، وفق ما أفادت به وكالة أنباء فارس.
 
 
ونقلت الوكالة عن المركز الإعلامي القضائي أن من بين الاتهامات الموجهة إلى المتهمين مهدي رسولي ومحمد رضا ميري "المشاركة في محاولة الانقلاب الصهيوني يومي 8 و9 كانون الثاني، وتنفيذ أعمال تخريبية تستهدف أمن البلاد، والمشاركة في قتل أحد أفراد القوات الأمنية".
 

وأضاف المركز أن المحكمة "رأت أفعال المتهمين مثالاً على عمل عسكري قادر على القتل وتدمير الأماكن والممتلكات العامة والخاصة، وبث الرعب في نفوس العامة، وكان قصدهم وهدفهم القيام بعمل عسكري لمصلحة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني".


وأوضح المركز أن المتهم إبراهيم دولت آبادي يُعَد من "عتاة البلطجية"، وكان أحد العناصر الرئيسية في الاضطرابات التي شهدتها منطقة طبرسي في مدينة مشهد، مما أدى إلى مقتل عدد من أفراد الأمن.


وذكر المركز أنه بحسب الوثائق واعترافات شهود عيان، قاد آبادي نحو 250 إلى 300 من "مثيري الشغب المسلحين بالسيوف"، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع قوات الأمن ومقتل عدد من الحراس، إلى جانب تدمير محال تجارية وممتلكات عامة وخاصة وقاعدة تابعة لقوات التعبئة الشعبية (الباسيج)، فضلا عن إلحاق أضرار ببنك.


وبعد عقد جلسات المحاكمة، أصدر القاضي حكمه بإعدام المتهمين شنقاً، وأيدت المحكمة العليا الإيرانية الحكم، ليُنفذ فيهم فجر اليوم الاثنين.


وفي الأشهر الأخيرة، أعلنت السلطات الإيرانية تنفيذ سلسلة اعتقالات وأحكام إعدام لأشخاص أدينوا بالتجسس لمصلحة إسرائيل، كما أقر البرلمان الإيراني في تشرين الأول الماضي قانونا جديدا يشدد العقوبات على المتهمين بالتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية لا سيما الأمريكية والإسرائيلية.
 
 
