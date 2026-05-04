عربي-دولي

بعدما احتجزتها واشنطن.. باكستان تستقبل طاقم سفينة شحن إيرانية

Lebanon 24
04-05-2026 | 06:54
استقبلت باكستان، الاثنين، أفراد طاقم سفينة شحن إيرانية احتجزتها البحرية الأميركية في 19 نيسان الماضي، وذلك تمهيداً لتسليمهم إلى سلطات بلادهم، في وقت أفادت فيه وكالة "فارس" بوصول 15 شخصا من طاقم السفينة إلى إيران.
 
 
وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، طاهر أندرابي، في منشور على منصة "إكس"، إن طاقم السفينة الإيرانية "توسكا" المكون من 22 شخصاً، وصل إلى باكستان، مشيراً إلى أنه سيتم تسليمهم لاحقا إلى إيران.


وذكر أنَّ السفينة ستبقى في المياه الإقليمية الباكستانية إلى حين الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة لها، تمهيداً لإعادتها إلى مالكيها.
 

وأوضح أندرابي أن هذه الإجراءات جرى تنسيقها بدعم من الجانبين الإيراني والأمريكي، مبينا أن باكستان ترحب بمثل هذه الخطوات التي من شأنها بناء الثقة.


ومساء الأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أنها أرسلت إلى إسلام آباد أفراد طاقم السفينة "توسكا"، وذلك تمهيدا لإعادتهم إلى طهران.


والشهر الماضي، صعدت قوات أميركية إلى السفينة "توسكا" التي ترفع علم إيران وتتبع شركة خطوط الشحن الإيرانية الخاضعة لعقوبات واشنطن، واستولت عليها قبالة سواحل ميناء تشابهار الإيراني في خليج عُمان.


وذكرت "سنتكوم" أن طاقم السفينة لم يمتثل للتحذيرات المتكررة على مدار 6 ساعات، وأن السفينة انتهكت الحصار الأميركي المفروض عليها.


ونددت إيران بالواقعة ووصفتها بأنها "غير قانونية" وانتهاك للقانون الدولي، وطالبت بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها وعائلاتهم.


ويأتي ذلك في ظل استمرار توقف مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وسريان وقف إطلاق النار منذ 8 نيسان الماضي.


وتحكم إيران قبضتها على مضيق هرمز الإستراتيجي، وتردّ الولايات المتحدة على ذلك بفرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.


وتعرضت سفن في مضيق هرمز لهجمات متكررة منذ اندلاع الحرب على إيران، وكان المضيق، قبل ذلك، ممرا لنحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال المتداولة عالمياً. (الجزيرة نت)
