|
عربي-دولي
بعدما احتجزتها واشنطن.. باكستان تستقبل طاقم سفينة شحن إيرانية
Lebanon 24
04-05-2026
|
06:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبلت باكستان، الاثنين، أفراد طاقم سفينة شحن إيرانية احتجزتها البحرية الأميركية في 19 نيسان الماضي، وذلك تمهيداً لتسليمهم إلى سلطات بلادهم، في وقت أفادت فيه وكالة "فارس" بوصول 15 شخصا من طاقم السفينة إلى
إيران
.
وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، طاهر أندرابي، في منشور على منصة "إكس"، إن طاقم السفينة
الإيرانية
"توسكا" المكون من 22 شخصاً، وصل إلى باكستان، مشيراً إلى أنه سيتم تسليمهم لاحقا إلى إيران.
وذكر أنَّ السفينة ستبقى في المياه الإقليمية الباكستانية إلى حين الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة لها، تمهيداً لإعادتها إلى مالكيها.
وأوضح أندرابي أن هذه الإجراءات جرى تنسيقها بدعم من الجانبين
الإيراني
والأمريكي، مبينا أن باكستان ترحب بمثل هذه الخطوات التي من شأنها بناء الثقة.
ومساء الأحد، أعلنت القيادة المركزية
الأمريكية
(سنتكوم) أنها أرسلت إلى إسلام آباد أفراد طاقم السفينة "توسكا"، وذلك تمهيدا لإعادتهم إلى
طهران
.
والشهر الماضي، صعدت قوات أميركية إلى السفينة "توسكا" التي ترفع علم إيران وتتبع شركة خطوط الشحن الإيرانية الخاضعة لعقوبات
واشنطن
، واستولت عليها قبالة سواحل ميناء تشابهار الإيراني في خليج عُمان.
وذكرت "سنتكوم" أن طاقم السفينة لم يمتثل للتحذيرات المتكررة على مدار 6 ساعات، وأن السفينة انتهكت الحصار الأميركي المفروض عليها.
ونددت إيران بالواقعة ووصفتها بأنها "غير قانونية" وانتهاك للقانون الدولي، وطالبت بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها وعائلاتهم.
ويأتي ذلك في ظل استمرار توقف مفاوضات السلام بين
الولايات المتحدة
الأمريكية وإيران، وسريان وقف إطلاق النار منذ 8 نيسان الماضي.
وتحكم إيران قبضتها على مضيق هرمز الإستراتيجي، وتردّ الولايات المتحدة على ذلك بفرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.
وتعرضت سفن في مضيق هرمز لهجمات متكررة منذ اندلاع الحرب على إيران، وكان المضيق، قبل ذلك، ممرا لنحو خُمس إمدادات
النفط
والغاز الطبيعي المسال المتداولة عالمياً. (الجزيرة نت)
الخارجية الإيرانية: نطالب واشنطن بالإفراج الفوري عن طاقم السفينة "توسكا"
الخارجية الإيرانية: نطالب واشنطن بالإفراج الفوري عن طاقم السفينة "توسكا"
ABC عن مصادر: أميركا نقلت السفينة الإيرانية توسكا وطاقمها المحتجز إلى باكستان
ABC عن مصادر: أميركا نقلت السفينة الإيرانية توسكا وطاقمها المحتجز إلى باكستان
الحرس الثوري الإيراني: احتجاز سفينة يشتبه في تعاونها مع الجيش الأميركي وتجاهلها التحذيرات وارتكابها مخالفات
الحرس الثوري الإيراني: احتجاز سفينة يشتبه في تعاونها مع الجيش الأميركي وتجاهلها التحذيرات وارتكابها مخالفات
الحكومة التايلاندية: فقدان 3 من طاقم سفينة وإنقاذ 20 آخرين بعد تعرضها لهجوم في مضيق هرمز
الحكومة التايلاندية: فقدان 3 من طاقم سفينة وإنقاذ 20 آخرين بعد تعرضها لهجوم في مضيق هرمز
تسلل إلى سفينة سياحية.. ما هو فيروس هانتا القاتل؟
تسلل إلى سفينة سياحية.. ما هو فيروس هانتا القاتل؟
08:30 | 2026-05-04
للتعامل مع تهديد طائرات "حزب الله"... ما الذي يدور داخل الغرف المُغلقة في إسرائيل؟
للتعامل مع تهديد طائرات "حزب الله"... ما الذي يدور داخل الغرف المُغلقة في إسرائيل؟
08:07 | 2026-05-04
حماية مُشدّدة غير مسبوقة لبوتين... تقرير إستخباراتيّ يكشف ما يحصل في الكرملين
حماية مُشدّدة غير مسبوقة لبوتين... تقرير إستخباراتيّ يكشف ما يحصل في الكرملين
08:00 | 2026-05-04
في أوكرانيا.. 5 قتلى بهجوم صاروخي روسي
في أوكرانيا.. 5 قتلى بهجوم صاروخي روسي
07:49 | 2026-05-04
قصة عمليات سرية إيرانية.. الهدف "الخصوم في الخارج"
قصة عمليات سرية إيرانية.. الهدف "الخصوم في الخارج"
07:33 | 2026-05-04
صحيفة أميركية في جنوب لبنان.. ماذا قالت عن "حزب الله"؟
صحيفة أميركية في جنوب لبنان.. ماذا قالت عن "حزب الله"؟
15:00 | 2026-05-03
كارثة على متن سفينة.. فيروس قاتل يفتك بالركاب!
كارثة على متن سفينة.. فيروس قاتل يفتك بالركاب!
14:42 | 2026-05-03
آخر ما قيل عن "جيش لبنان" في أميركا.. حديث عن "وحدات خاصة"
آخر ما قيل عن "جيش لبنان" في أميركا.. حديث عن "وحدات خاصة"
14:00 | 2026-05-03
تراجع لافت في شعبية ترامب.. استطلاع يكشف مؤشرات مقلقة قبل انتخابات الكونغرس!
تراجع لافت في شعبية ترامب.. استطلاع يكشف مؤشرات مقلقة قبل انتخابات الكونغرس!
10:00 | 2026-05-03
معركة كسر إيران: النووي لم يعد الهدف الوحيد
معركة كسر إيران: النووي لم يعد الهدف الوحيد
16:00 | 2026-05-03
08:30 | 2026-05-04
تسلل إلى سفينة سياحية.. ما هو فيروس هانتا القاتل؟
08:07 | 2026-05-04
للتعامل مع تهديد طائرات "حزب الله"... ما الذي يدور داخل الغرف المُغلقة في إسرائيل؟
08:00 | 2026-05-04
حماية مُشدّدة غير مسبوقة لبوتين... تقرير إستخباراتيّ يكشف ما يحصل في الكرملين
07:49 | 2026-05-04
في أوكرانيا.. 5 قتلى بهجوم صاروخي روسي
07:33 | 2026-05-04
قصة عمليات سرية إيرانية.. الهدف "الخصوم في الخارج"
07:21 | 2026-05-04
عن ترامب وسحب قوات أميركية من أوروبا.. ماذا قال "الناتو"؟
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
