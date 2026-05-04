تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

في أوكرانيا.. 5 قتلى بهجوم صاروخي روسي

Lebanon 24
04-05-2026 | 07:49
A-
A+
في أوكرانيا.. 5 قتلى بهجوم صاروخي روسي
في أوكرانيا.. 5 قتلى بهجوم صاروخي روسي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال مسؤولون أوكرانيون، اليوم الاثنين، إن هجوماً صاروخياً روسياً على بلدة ميريفا بمنطقة خاركيف ‌شمال شرق أوكرانيا أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين.

وذكر أوليه سينيهوبوف حاكم خاركيف أن الهجوم أسفر كذلك عن إلحاق أضرار بما لا يقل عن 10 منازل وبمبنى إداري وأربعة متاجر وورشة ⁠لإصلاح السيارات، كما تضررت منشأة للغذاء.


وقال حاكم المنطقة عبر تطبيق تلغرام: "اليوم، هاجم المحتلون البنية التحتية المدنية لبلدة بعيدة عن خط المواجهة بصاروخ".


وأضاف أن رجلين وثلاث نساء قُتلوا، وأُصيب 18 آخرون تم نقل أربعة منهم إلى المستشفى في حالة خطيرة.

وقال ممثلو ادعاء بالمنطقة إن القوات الروسية استخدمت على ما يبدو ‌صاروخا ⁠باليستيا من طراز إسكندر.

ونشرت فرق الإنقاذ صورا لمبنى تضرر سقفه وتحطمت نوافذه، ورجل إطفاء يُخمد نيران مشتعلة في سيارة، وفرق إنقاذ تُسعف امرأة ملقاة على الأرض وقد ⁠غطت الدماء وجهها ويديها.

ولم يصدر أي تعليق بعد من روسيا، فيما تنفي موسكو استهداف المدنيين عمداً خلال الحرب، رغم أن ⁠هجماتها أودت بحياة الآلاف من المدنيين منذ الغزو الشامل لأوكرانيا في شباط 2022.

كذلك، أصابت ⁠أوكرانيا أهدافاً مدنية في روسيا أو المناطق التي تسيطر عليها موسكو، وإن كان ذلك على نطاق أقل بكثير.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
3 قتلى بهجوم روسي على كراماتورسك الأوكرانية
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 15:56:19 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إيراني: 5 قتلى من عناصر الجيش بهجوم مسلح بمحافظة سيستان وبلوشستان
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 15:56:19 Lebanon 24 Lebanon 24
قتلى وجرحى.. ضربات روسية جديدة تستهدف أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 15:56:19 Lebanon 24 Lebanon 24
هجوم روسي على منطقة كييف.. وسقوط قتلى
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 15:56:19 Lebanon 24 Lebanon 24

شمال شرق

تلغرام

الشام

موسكو

الروس

الغزو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-05-04
Lebanon24
08:07 | 2026-05-04
Lebanon24
08:00 | 2026-05-04
Lebanon24
07:33 | 2026-05-04
Lebanon24
07:21 | 2026-05-04
Lebanon24
07:20 | 2026-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24