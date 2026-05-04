في أوكرانيا.. 5 قتلى بهجوم صاروخي روسي

قال مسؤولون أوكرانيون، اليوم الاثنين، إن هجوماً صاروخياً روسياً على بلدة ميريفا بمنطقة خاركيف ‌ أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين.



وذكر أوليه سينيهوبوف حاكم خاركيف أن الهجوم أسفر كذلك عن إلحاق أضرار بما لا يقل عن 10 منازل وبمبنى إداري وأربعة متاجر وورشة ⁠لإصلاح السيارات، كما تضررت منشأة للغذاء.





وقال حاكم المنطقة عبر تطبيق : "اليوم، هاجم المحتلون البنية التحتية المدنية لبلدة بعيدة عن خط المواجهة بصاروخ".





وأضاف أن رجلين وثلاث نساء قُتلوا، وأُصيب 18 آخرون تم نقل أربعة منهم إلى المستشفى في حالة خطيرة.



وقال ممثلو ادعاء بالمنطقة إن القوات الروسية استخدمت على ما يبدو ‌صاروخا ⁠باليستيا من طراز إسكندر.



ونشرت فرق الإنقاذ صورا لمبنى تضرر سقفه وتحطمت نوافذه، ورجل إطفاء يُخمد نيران مشتعلة في سيارة، وفرق إنقاذ تُسعف امرأة ملقاة على الأرض وقد ⁠غطت الدماء وجهها ويديها.



ولم يصدر أي تعليق بعد من ، فيما تنفي استهداف المدنيين عمداً خلال الحرب، رغم أن ⁠هجماتها أودت بحياة الآلاف من المدنيين منذ الشامل لأوكرانيا في شباط 2022.



كذلك، أصابت ⁠أوكرانيا أهدافاً مدنية في روسيا أو المناطق التي تسيطر عليها موسكو، وإن كان ذلك على نطاق أقل بكثير.

