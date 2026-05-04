تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بطائرة "جدعون".. هكذا تُعزّز أميركا قدرة إسرائيل على الوصول إلى إيران

Lebanon 24
04-05-2026 | 09:00
A-
A+
بطائرة جدعون.. هكذا تُعزّز أميركا قدرة إسرائيل على الوصول إلى إيران
بطائرة جدعون.. هكذا تُعزّز أميركا قدرة إسرائيل على الوصول إلى إيران photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ وزارة الحرب الأميركية أعلنت أن الولايات المتحدة تستعدّ لتسليم  إسرائيل أول طائرة تزوّد بالوقود جوًّا من طراز "KC-46"، ضمن صفقة تشمل ما لا يقل عن ست طائرات.
 
ويُنظر إلى الخطوة على أنها تُعزّز قدرات سلاح الجوّ الإسرائيلي على تنفيذ عمليات بعيدة المدى، بما في ذلك هجمات محتملة على إيران.
 
وبحسب صحيفة "جيروزالم بوست"، يرى محللون أن إدخال هذه الطائرات إلى الخدمة قد يُشكل تحولًا إستراتيجيًّا، إذ يمنح إسرائيل قدرة أكبر على تنفيذ ضربات عسكرية مستقلة لمسافات طويلة، حتى في حال غياب الدعم الأميركي المباشر أو معارضة إدارات أميركية مستقبلية لأي عمل عسكري ضد خصوم إقليميين، مثل: إيران أو الحوثيين في اليمن.

وتستند هذه الأهمية إلى عامل المسافة، حيث تبعد معظم الأراضي الإيرانية ما لا يقل عن 1500 كيلومتر عن إسرائيل، فيما تصل بعض المناطق إلى نحو 2000 كيلومتر، وهي مسافات تتطلب قدرات متقدمة للتزوّد بالوقود جوًّا لضمان نجاح العمليات الجوية واستمراريتها.

وكانت القدرات الإسرائيلية في هذا المجال محدودة نسبيًّا، رغم امتلاك سلاح الجوّ وسائل تزوّد بالوقود؛ ما فرض قيودًا على نطاق العمليات الجوية ومدتها. 

وفي حين تمكنت إسرائيل سابقًا من الاستفادة من دعم أميركي في عمليات مرتبطة بإيران، فإن التقديرات تشير إلى أن هذا الدعم قد لا يكون مضمونًا مستقبلًا.

وستتيح طائرات KC-46 الجديدة لطائرات مقاتلة، مثل: F-35 وF-16 وF-15 التحليق لمسافات أطول والبقاء في الأجواء لفترات زمنية أكبر؛ ما يوسع قائمة الأهداف المحتملة ويمنح القادة العسكريين مرونة عملياتية أعلى.

ورغم إعلان سلاح الجوّ الإسرائيلي تطوير بعض القدرات التي تسمح بتنفيذ مهام محدودة دون التزوّد بالوقود، فإن هذه الحلول تبقى مقيدة من حيث عدد الأهداف ومدة بقاء الطائرات في الجو، خاصة في حال حدوث تأخيرات أو تطورات غير متوقعة أثناء تنفيذ المهمة.

وتأتي الصفقة ضمن خطة تسليح تمتد لعشر سنوات، بميزانية تصل إلى 350 مليار شيكل، وتشمل أيضًا شراء مقاتلات إضافية من طراز F-35 وأخرى من طراز F-15IA، بهدف تعزيز التفوق العسكري الإسرائيلي وزيادة استقلالية قراره العملياتي.

وستُزوّد الطائرات الجديدة بأنظمة إسرائيلية خاصة، مع تكييفها لتلبية المتطلبات التشغيلية لسلاح الجو، بما يضمن توسيع نطاق العمليات في مختلف الجبهات. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"فايننشال تايمز" عن مصادر: مخاوف من عدم قدرة أميركا على تجديد مخزونها من الذخائر
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 19:22:57 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر لـ CNN: أميركا وإسرائيل تريدان التأكد من شل قدرة إيران على التخصيب قبل إنهاء الحرب
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 19:22:57 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: قدرة إيران على تهديد أميركا والحلفاء تتضاءل يومياً
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 19:22:57 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: الاستخبارات الأميركية تشكك في قدرة حزب "كومله" على القتال ضد إيران
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 19:22:57 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزارة الحرب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

ارم نيوز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:11 | 2026-05-04
Lebanon24
12:00 | 2026-05-04
Lebanon24
11:22 | 2026-05-04
Lebanon24
11:19 | 2026-05-04
Lebanon24
10:54 | 2026-05-04
Lebanon24
10:37 | 2026-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24