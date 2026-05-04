بالفيديو... سقوط شاشة عملاقة على أطفال خلال حفل تخرج في مصر

نجا عشرات الأطفال في إحدى المدارس الخاصة في مصر من كارثة محققة، إثر سقوط مفاجئ لشاشة عرض عملاقة وتجهيزات المسرح فوق رؤوسهم خلال حفل تخرجهم.

وبينما كان الأطفال يحتفلون بتخرجهم في ساحة المدرسة، تسببت هَبة رياح مفاجئة وشديدة في اختلال توازن شاشة المثبتة خلف المسرح، مما أدى إلى سقوطها بشكل مفاجئ.



وبعد ساعات من وقوع الحادث، أصدرت إدارة المدرسة بيانًا رسميًّا أعربت فيه عن حزنها العميق لما جرى، مؤكدة أن الواقعة كانت خارجة عن إرادتها تمامًا ونتجت عن تقلبات الطقس. (ارم نيوز)

"مشهد يحبس الأنفاس من حفل حضانة بإحدي مدارس .. لحظة سقوط شاشة العرض، ظهرت شهامة شاب حاول بكل قوته يمنع الشاشة من السقوط على أطفال ' ' ويحميهم بجسمه. تحية كبيرة لرجولته وسرعة بديهته، وربنا يحفظ ولادنا ويطمنا عليهم جميعاً. 🇪🇬👏#المنصورة #مدرسة_فيزنس… pic.twitter.com/a2zWVi8fOR — طاهر (@ChahinazTaher) May 3, 2026