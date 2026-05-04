عربي-دولي

بتوقيع نتنياهو.. مليار شيكل لترسيخ السيطرة على الضفة

Lebanon 24
04-05-2026 | 09:33
بتوقيع نتنياهو.. مليار شيكل لترسيخ السيطرة على الضفة
صدّقت الحكومة الإسرائيلية على تخصيص ميزانية ضخمة تتجاوز مليار شيكل (حوالي 270 مليون دولار) لشق طرق استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، تهدف إلى ربط المستوطنات وتعزيز بنيتها التحتية، وفق ما أوردته صحيفة "هآرتس".

وأوضح بيان حكومي أنه سيتم تخصيص مليون دولار في المرحلة الأولى لوضع الخطط والتصاميم الأولية، على أن تُعرض المخططات للموافقة النهائية خلال 45 يوماً، مشيراً إلى أن التمويل سيتم عبر مخصصات إضافية من ميزانية وزارة المالية.

ويأتي هذا القرار في ظل طفرة غير مسبوقة في النشاط الاستيطاني منذ تولي حكومة بنيامين نتنياهو مهامها نهاية عام 2022. وتعتبر الأمم المتحدة هذه المستوطنات، التي يقطنها نحو 750 ألف مستوطن في الضفة والقدس الشرقية، غير قانونية وتستهدف ترسيخ السيطرة وتقطيع أوصال المناطق الفلسطينية.

ويتزامن هذا التحرك مع تصعيد ميداني واسع واعتداءات مكثفة من جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة منذ اندلاع الحرب على غزة في تشرين أول 2023، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 1100 فلسطيني وإصابة نحو 12 ألفاً، فضلاً عن حملات اعتقال واسعة طالت الآلاف.
 
(وكالة الأناضول)
