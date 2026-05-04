بتوقيع نتنياهو.. مليار شيكل لترسيخ السيطرة على الضفة

صدّقت الحكومة على تخصيص ميزانية ضخمة تتجاوز مليار شيكل (حوالي 270 مليون دولار) لشق طرق استيطانية جديدة في المحتلة، تهدف إلى ربط وتعزيز بنيتها التحتية، وفق ما أوردته صحيفة "هآرتس".



وأوضح بيان حكومي أنه سيتم تخصيص مليون دولار في المرحلة الأولى لوضع الخطط والتصاميم الأولية، على أن تُعرض المخططات للموافقة النهائية خلال 45 يوماً، مشيراً إلى أن التمويل سيتم عبر مخصصات إضافية من ميزانية .



ويأتي هذا القرار في ظل طفرة غير مسبوقة في النشاط الاستيطاني منذ تولي حكومة مهامها نهاية عام 2022. وتعتبر هذه المستوطنات، التي يقطنها نحو 750 ألف مستوطن في الضفة والقدس الشرقية، غير قانونية وتستهدف ترسيخ السيطرة وتقطيع أوصال المناطق .



ويتزامن هذا التحرك مع تصعيد ميداني واسع واعتداءات مكثفة من جيش والمستوطنين في الضفة منذ اندلاع الحرب على غزة في تشرين أول 2023، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 1100 فلسطيني وإصابة نحو 12 ألفاً، فضلاً عن حملات اعتقال واسعة طالت الآلاف.

(وكالة الأناضول)