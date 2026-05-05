خطط إجلاء ورسالة من منظمة الصحة.. آخر تطورات "سفينة هانتا"

يعمل مسعفون على إجلاء شخصين ظهرت عليهما أعراض "هانتا" القاتل، عقب ما يشتبه بأنه تفش للفيروس على متن سفينة سياحية ⁠راسية قبالة سواحل غرب إفريقيا وتنقل ركابا معظمهم من والأميركيين والإسبان.





وقال مسؤولون إن نحو 150 شخصا ما زالوا عالقين على متن السفينة، التي توفي على متنها 3 أشخاص، هم زوجان هولنديان ومواطن ألماني، وإصابة آخرين بمرض، من بينهم بريطاني غادر السفينة ويخضع للعلاج في جنوب إفريقيا.



وقال للصحة العامة والبيئة في ، الذي يساعد في التعامل مع تفشي المرض، إن ‌فيروس "هانتا" تأكد انتقاله إلى أحد المرضى الذين ظهرت عليهم الأعراض.



وقال مصدر مطلع على الأمر إن المرأة ‌التي توفيت ثبتت إصابتها بالفيروس ‌أيضا.



وقال المعهد إنه لم يتضح بعد ما إذا كان الآخرون الذين ظهرت عليهم الأعراض مصابين بالفيروس أيضا، أو إذا كانت الوفيات الأخرى ناجمة عن كذلك.







ويمكن تفشي فيروس "هانتا"، الذي قد يسبب أمراضا تنفسية قاتلة، عندما تنتقل جزيئات من فضلات القوارض عبر الهواء، بينما لا ينتقل الفيروس بسهولة ‌بين البشر.



ولا توجد ⁠أدوية محددة لعلاج المرض، لذا يركز العلاج على الرعاية الداعمة، بما في ذلك وضع المرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي في الحالات الخطيرة.



وقالت إن الخطر على عامة الناس منخفض، و"لا داعي للذعر ⁠أو فرض قيود ‌على السفر".



لكن السلطات في دولة الرأس الأخضر، قالت إنها لم تسمح للسفينة "هونديوس" التي ترفع علم هولندا بالرسو، في إجراء احترازي.



وأضافت المنظمة في بيان أنها حددت 7 حالات إصابة بفيروس "هانتا" على متن السفينة السياحية، منها حالتان أكدت التحاليل إصابتهما، و5 مشتبه بإصابتها بالفيروس.

Advertisement