تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

موجة "هجرة قسرية" من ايران بسبب استمرار حجب الانترنت

Lebanon 24
05-05-2026 | 00:41
A-
A+
موجة هجرة قسرية من ايران بسبب استمرار حجب الانترنت
موجة هجرة قسرية من ايران بسبب استمرار حجب الانترنت photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أجبر حجب النظام الإيراني لخدمات الإنترنت على مدى أكثر من 66 يوما، بعض السكان على الهجرة إلى خارج البلاد من أجل الوصول إلى الإنترنت والتواصل مع العالم الخارجي.


وبحسب ما ذكرته قناة "إيران إنترناشونال" التي تبث من خارج البلاد، الإثنين، عطل حجب الإنترنت الوصول إلى المعلومات وولد موجة هجرة جديدة من إيران إلى دول قريبة، مثل أرمينيا وتركيا، من أجل الاتصال بالشبكة.

وأضافت أن الأفراد الذين تعتمد أعمالهم على الإنترنت، مثل تتبع حركة الأسهم، اضطروا لمغادرة البلاد مؤقتا للحفاظ على مصادر رزقهم.

والإثنين، قالت منظمة "نتبلوكس" المتخصصة في مراقبة الإنترنت في منشور على منصة "إكس"، إن حظر الإنترنت في إيران تجاوز عتبة 1560 ساعة، مضيفة أنه رغم إتاحة وصول دولي محدود بقنوات الموالين للنظام، تؤكد المقاييس عدم وجود أي استعادة للخدمة لدى الجمهور العام.

وقال إيراني متخصص في التكنولوجيا يقيم حاليا في يريفان لموقع "إيران إنترناشيونال": "أنفقت كل مدخراتي خلال العام الماضي للبقاء في أرمينيا لمدة شهرين. هذه الهجرة ليست طوعية. إذا لم أتمكن من الاتصال سيتم إلغاء جميع عقودي الخارجية. بعض أصدقائي باعوا حتى ذهب زوجاتهم أو ممتلكاتهم المنزلية فقط للوصول إلى الإنترنت وعدم خسارة وظائفهم".

وقالت "إيران إنترناشونال" إن هذه "الهجرة القسرية" لا تستنزف الكفاءات البشرية فقط، بل تفرض أعباء مالية كبيرة على العائلات التي تعاني أصلا ضغوطا اقتصادية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بسبب فاتورة الطاقة.. هجرة ذكاء اصطناعي من بريطانيا
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 10:25:57 Lebanon 24 Lebanon 24
قلق أوروبي من موجة لجوء جديدة بسبب الحرب في إيران
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 10:25:57 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة المستأجرين القدامى: تحذير من إخلاءات قسرية في ظل العدوان
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 10:25:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"حراك المعلمين المتعاقدين": لصرف فوري لمستحقاتنا خلال فترة التعطيل القسري
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 10:25:57 Lebanon 24 Lebanon 24

الإيراني

أرمينيا

إنترنت

البشري

تركيا

أرمين

إيران

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:16 | 2026-05-05
Lebanon24
03:02 | 2026-05-05
Lebanon24
02:35 | 2026-05-05
Lebanon24
01:52 | 2026-05-05
Lebanon24
01:52 | 2026-05-05
Lebanon24
01:41 | 2026-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24