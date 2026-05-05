منظمة الصحة العالمية: خطر فيروس "هانتا" ما زال منخفضا

أعلنت وفاة 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين بما يشتبه في أنه "هانتا" على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي، بحسب "وفا".

وأكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة الدكتور هانز هنري بي كلوغ في بيان مساء أمس بأن "الخطر على عامة الناس ما يزال منخفضاً، ولا داعي للذعر أو لفرض قيود على السفر".

وأفادت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أن "أحد المرضى يرقد حالياً في العناية المركزة في أحد مستشفيات جنوب وأنها تعمل مع السلطات لإجلاء مسافرين آخريْن من على متن السفينة تظهر عليهما أعراض المرض".

وتوجد أنواع عدة من فيروس" هانتا"، تختلف في انتشارها الجغرافي، وأعراضها السريرية، ومعدل الوفيات الناتجة عنه. فيما يفيد المكتب الفيدرالي السويسري للصحة العامة "BAG" بأن "نوعاً واحداً فقط من فيروس هانتا ينتقل من شخص لآخر، إلا أنه نادر جداً".

ويوجد فيروس "هانتا "في قارات العالم كافة. واشتق اسمه من نهر هانتان الذي يتدفق بين وكوريا الجنوبية. خلال الحرب في أوائل خمسينيات القرن الماضي، حيث أصيب أكثر من 3000 جندي بالفيروس.