صحة

منظمة الصحة العالمية: خطر فيروس "هانتا" ما زال منخفضا

Lebanon 24
05-05-2026 | 03:16
منظمة الصحة العالمية: خطر فيروس هانتا ما زال منخفضا
أعلنت منظمة الصحة العالمية وفاة 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين بما يشتبه في أنه فيروس "هانتا" على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي، بحسب "وفا".

وأكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة أوروبا الدكتور هانز هنري بي كلوغ في بيان مساء أمس بأن "الخطر على عامة الناس ما يزال منخفضاً، ولا داعي للذعر أو لفرض قيود على السفر".

وأفادت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أن "أحد المرضى يرقد حالياً في العناية المركزة في أحد مستشفيات جنوب أفريقيا وأنها تعمل مع السلطات لإجلاء مسافرين آخريْن من على متن السفينة تظهر عليهما أعراض المرض".

وتوجد أنواع عدة من فيروس" هانتا"، تختلف في انتشارها الجغرافي، وأعراضها السريرية، ومعدل الوفيات الناتجة عنه. فيما يفيد المكتب الفيدرالي السويسري للصحة العامة "BAG" بأن "نوعاً واحداً فقط من فيروس هانتا ينتقل من شخص لآخر، إلا أنه نادر جداً".

ويوجد فيروس "هانتا "في قارات العالم كافة. واشتق اسمه من نهر هانتان الذي يتدفق بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية. خلال الحرب الكورية في أوائل خمسينيات القرن الماضي، حيث أصيب أكثر من 3000 جندي بالفيروس.

